Economía, con tenues señales de recuperación

La economía colombiana está dando los primeros pasos hacia el despegue de la reactivación, en medio de un reto nacional inevitable: la preservación de la vida y la salud de los ciudadanos. Gobierno, gremios, analistas y académicos coinciden en que este proceso es gradual, lento y avanza a ritmos diferentes para cada sector y región. Incluso, hay diversos niveles de optimismo sobre la velocidad de la recuperación.



Nadie duda de que la crisis tocó fondo en abril, que la incertidumbre será uno de los factores adversos que acompañará por un buen tiempo a la economía y que estos y otros factores han debilitado la toma de decisiones por parte de empresas y consumidores.



De hecho, así lo demuestra la tenue dinámica registrada durante las primeras semanas de la reapertura de actividades productivas, que según el ministro de Comercio Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, ya representan el 80% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.



La etapa de recuperación pondrá a prueba la efectividad de las medidas adoptadas por el Gobierno y las autoridades monetarias, que van desde subsidios directos a grupos de población vulnerable y/o afectados directamente por la crisis como informales y trabajadores por cuenta propia, apoyo a empresas para el pago de nómina y la prima de mitad de año, exenciones de impuestos, reducción de tasas de interés, medidas que favorecen la liquidez de las compañías, crédito rápido apalancado por el Estado y pago de servicios públicos a plazos, entre otras medidas que según el presidente Iván Duque suman recursos cercanos a los $120 billones, es decir, alrededor de 11% del PIB.



Por ahora, las cifras indican que los resultados son inferiores a las necesidades y que antes del arranque es necesario que el país recupere la confianza.



El ministro, José Manuel Restrepo, asegura que este ha sido un proceso que ha tenido como centro la responsabilidad con la vida de los colombianos. “En esto hemos visto un gran compromiso del sector empresarial y de los trabajadores con el cumplimiento de los protocolos. Eso se llama conciencia positiva. En la primera etapa, los alcaldes aprendieron a implementar sistemas de información, seguimiento a los protocolos y la validación”.



Restrepo revela las siguientes cifras: “Puedo decir que hoy (jueves pasado), de las 130.000 empresas de comercio, servicios y manufactura que han solicitado validación de protocolos, 109.000 han logrado la validación. Estas cifras significan que del total de empresas que podían reactivarse hasta hace una semana, las que hicieron solicitudes de validación representan el 30% o 35%”.



Agrega que al incluir todos los sectores reabiertos hasta el jueves pasado, se llegaría a unos 13 millones de personas que regresarían a trabajar, entre formales e informales. En teoría, faltan por llegar al mercado laboral entre 4 y 5 millones de empleados, con lo cual se llegaría a 18 millones de empleos, descontando los que ya perdieron su trabajo. “Yo calculo que entre 14 millones y 15 millones de colombianos ya estarían en posibilidad de operar, incluyendo a los informales, para quienes estamos trabajando en la definición de los protocolos”.



De acuerdo con el funcionario, el 80% de Producto Interno Bruto del país ya está liberado y con posibilidad de trabajar, incluyendo los que iniciaron hace una semana. Opina que “de los 22 millones de personas empleadas que tenía el país antes de la pandemia, solo faltarían unos sectores que generan entre 4 y 5 millones de puestos, es decir que hemos liberado actividades que ocupaban a unos 18 millones de personas, y eso representa más o menos el 80% u 85%. Entre el lunes y el miércoles de la semana pasada se inscribieron 14.000 empresas, y a 10.000 ya les validaron sus protocolos”.



De acuerdo con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, al 31 de mayo, en el sector de comercio se habían autorizado 32.789 empresas, que representan el 31% del total que potencialmente pueden volver a actividades en los 195 entes territoriales que reportaron información, y que es de 101.680 empresas. Del total de empresas autorizadas en este sector, 15.508 están en Bogotá, 4.131 en Antioquia y 3.542 en el Valle del Cauca. Por su parte, en el sector servicios, se han autorizado 3.049 empresas, que representan el 20% de la muestra de este sector, que es de 15.302 compañías. De estas, 1.591 están en Bogotá, 452 en Antioquia y 400 en el Valle del Cauca.



Sin embargo, los gremios sostienen que a pesar de la reapertura a sectores que aportan el 80% del PIB del país, no todas las empresas que se dedican a esas actividades han reabierto. Es más, algunas de ellas, no lo harán, pues la parálisis las dejó en situación de quiebra y están liquidación. Otras, en su mayoría, aunque retomaron sus labores lo han hecho a media marcha, por diversas razones, entre las que se destacan la baja demanda, la rigurosidad de los protocolos y la crítica situación que viven algunos eslabones de las cadenas de producción. Igualmente, algunas empresas siguen haciendo cuentas y ajustando sus costos, para buscar un equilibrio que les permita operar, así sea con bajos márgenes.



Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, afirma que la economía llegó en abril a una situación crítica. “Ese mes va a ser el peor del año, con una contracción económica que puede haber llegado al 25%. Sin embargo, hay que decir que el 27 de abril inició la reactivación de la construcción y parte de las manufacturas. En mayo se abrieron otros sectores y desde el 1 de junio la apertura es más generalizada, en algunas ciudades más que otras”, dice el director del centro de estudios económicos.



“Creo que la crisis tocó fondo en abril y de ahí en adelante ha empezado la reactivación gradual en sectores muy importantes en materia de valor agregado como son el comercio, la industria y la construcción. La pregunta de fondo es qué tan rápido se va a recuperar el empleo. Serán necesarios planes contracíclicos y de choque, porque si bien se retoma la actividad productiva con aperturas graduales, el empleo no se va recuperar igual de rápido. Soy optimista porque ya tocamos fondo en abril, y los meses siguientes van a ser menos malos”, dijo.



El empresario Mario Hernández es optimista en torno a la recuperación. “Este año será de 6 o 7 meses. Hay que sostener las empresas y el trabajo, y cuidarnos para no expandir el contagio. Es el momento de que los empresarios salgamos a producir y sacar adelante la economía, el mundo cambiará”.



HOGARES, SIN RECURSOS PARA GASTAR



Por su parte, Camilo Herrera, CEO de Raddar, sostiene que en sus mediciones sobre el consumo se está viendo una recuperación muy lenta en el gasto de los hogares. “Hay que ver el resultado del cierre de mayo, que saldrá esta semana. Particularmente, se destacan mejorías en combustibles, en alimentos y en el comercio que se ha abierto. “Obviamente estamos lejos de los niveles del año pasado pero evidentemente vemos señales positivas sobre el gasto de los hogares”.



Entre tanto, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal, indicó que es muy temprano para hablar de señales de reactivación cuando el comercio organizado no está totalmente abierto. “Tengamos en cuenta que apenas el lunes pasado comenzó la reapertura del comercio al por mayor, al detal y de centros comerciales. Y esa reapertura avanza de una manera lenta. Ha habido problemas reportados en más de 18 ciudades de Colombia y adicionalmente, capitales tan importantes, en cuanto a mercado y población, demanda y volumen, como Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena, se encuentran totalmente cerradas al comercio”, advirtió el dirigente gremial.



Desde su punto de vista, la reapertura que se ha dado hasta ahora muestra signos de una demanda muy contraida y una capacidad de consumo muy menguada y, por supuesto, aquellos que han logrado abrir no logran superar ventas ni siquiera el 20% frente al mes del año anterior.



Insistió en que es muy prematuro hablar de reactivación, y llamó la atención en que “Colombia va a necesitar un esfuerzo en políticas públicas, enfocadas a la reactivación de los distintos sectores de la economía y particularmente el comercio y el turismo”.

Julián Domínguez, predente de Confecámaras, señaló que “la gran apuesta de país para su reactivación es que el liderazgo público y privado sigan trabajando de manera organizada en la reapertura inteligente y en el compromiso ciudadano para alcanzar una disciplina social que evite el aumento de los contagios, enemigo de la reapertura.



Resaltó que en este proceso es clave reafirmar la formalidad empresarial como la gran oportunidad del país. El dirigente dijo que los “índices Nowcast han mostrado que el ritmo de contracción que estaba mostrando la economía se ha desacelerado dada la reapertura inteligente de sectores clave como las manufacturas y la construcción”.



Para Domínguez, las noticias sobre recuperación de los mercados financieros son alentadoras. El S&P500 en Estados Unidos se está recuperando y por esta vía la bolsa colombiana ha visto un comportamiento favorable. El precio del petróleo ha subido y el peso colombiano se ha fortalecido.



A propósito de precios del petróleo, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) en su informe económico “Impactos del Covid-19 en el mercado de combustibles líquidos, afirma que luego del fuerte impacto registrado en el primer mes de aislamiento (abril), el consumo empezó a crecer en mayo y la demanda de gasolina y diésel-biodiésel aumentó 40%. “Vemos con optimismo estas señales de recuperación”, afirmó Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.



De acuerdo con el informe, en el caso de la gasolina, se prevé que para el cierre del año podría alcanzar un consumo cercano al registrado en 2019. Algo similar ocurriría con las mezclas de diésel-biodiésel.



Durante la semana del 25 al 31 de mayo, el suministro de gas se situó en 997 Gbtud, superior a los 866 Gbtud de una semana antes.



Según XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), a partir del 27 de abril empezó una recuperación del 4% respecto a la demanda promedio que se venía presentando desde el 16 de marzo. Según Jaime Alejandro Zapata Uribe, gerente del Centro Nacional de Despacho de XM, “en los días hábiles después del 27 de abril se incrementó el consumo de energía en un 6% sobre el promedio de días hábiles de aislamiento.



Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia sostiene que el sector ha tenido un impacto mixto. “Por un lado, ha sido privilegiado porque no paró, al ser considerado estratégico para el abastecimiento de alimentos”. Sin embargo, el cierre de actividades como restaurantes, hoteles y casinos, y la pérdidas de ingresos de alrededor de 10 millones de colombianos, afectó la demanda, especialmente de productos perecederos y de proteína animal. A esto se suma la reducción de demanda de combustibles no fósiles, que afectó la demanda de palma para biodiésel y de caña para etanol.



La recuperación económica del país dependerá en buena medida del impulso al sector de la infraestructura crítica, como son las obras públicas, que son intensas en generación de empleo y producirán efectos positivos en el sector rural, con una triple ganancia para la sociedad. Primero porque el país se actualizaría en las vías terciarias que tanta falta le hacen, segundo porque el sector agropecuario mejoraría su competitividad, y tercero, porque el campo podrá mejorar sus niveles de desarrollo con mayor presencia del Estado.



TURISMO, TRANSPORTE Y RESTAURANTES, EN PROTOCOLOS



Transporte aéreo e interminicipal, turismo, gastronomía y entretenimiento no solo son sectores muy golpeados, sino que hacen parte de las últimas actividades que serán reabiertas. Por ahora, sus expectativas rondan sobre planes piloto en unos pocos hoteles y ciudades, domicilios de restaurantes y anuncio de apertura de tiquetes aéreos para vuelos a partir de septiembre. Mientras tanto, la única buena noticia son las medidas del Gobierno para ayudar al turismo con la suspensión de la sobretasa de energía y la eliminación del anticipo de renta. Para Cotelco, solo cuando se libere el transporte empezaría a despejarse el panorama del turismo. Mientras tanto, todos los eslabones de la cadena avanzan en la definición de sus protocolos.