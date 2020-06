Los cambios que se contemplan para el nuevo Día sin IVA

Aprendidas las lecciones que dejó el día sin IVA, no solo en cuanto a contar con una operación más ordenada y coordinada, bajo la batuta de los alcaldes de cada ciudad y población, sino también adoptar mecanismos para agilizar las compras y las transacciones, el país se alista para la segunda de estas jornadas en el año, que será el próximo viernes 3 de julio.



Y si bien algunos mandatarios locales como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, han solicitado aplazar esta segunda jornada por las aglomeraciones que se dieron, principalmente, en establecimientos que venden electrodomésticos y productos de tecnología, desde la Vicepresidencia de la República la primera recomendación es que los alcaldes permitan horario extendido del comercio, desde las 6 de la mañana hasta la medianoche, amplíen la jornada para todo el transporte público y se cumpla totalmente con los aforos en esos lugares comerciales, mientras que al comercio y medios de pago se le instó a priorizar el comercio electrónico, por cuyas plataformas se reportó un aumento del 800 por ciento en el valor de las ventas durante el 19 de junio.



Aunque todavía no han quedado en firme, el director de la Dian, José Andrés Romero, indicó que algunos de los cambios para este viernes apuntan precisamente a volcar las ventas al comercio electrónico, a incorporar esquemas de ventas anticipadas y con cita previa en los comercios, plataformas gratuitas de comercio electrónico para pequeños negocios y se estudia restringir la venta presencial de electrodomésticos, que fueron los principales causantes de las aglomeraciones.



Según cifras de la entidad, los electrodomésticos tuvieron un repunte del 1.302 por ciento en el primer día sin IVA con respecto a las ventas de un día normal, así como la comercialización de equipos de sonido y video, que repuntó un 725 por ciento.



Pero al tiempo que instó a comerciantes y autoridades locales a trabajar conjuntamente para que se cumplan los aforos en las grandes superficies y locales comerciales, con el fin de garantizar el distanciamiento social, la Vicepresidencia de la República también apela a la conciencia y madurez de los ciudadanos, para que no se involucren en aglomeraciones y mantengan siempre la distancia en la fila y durante las compras.



Incluso, ante el Gobierno, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, llevó a consideración algunas iniciativas, como la de que no solo la venta de electrodomésticos, sino la de artículos de tecnología, que también tienen muchos adeptos, sobre todo en el caso de los teléfonos celulares, se hagan por comercio electrónico y plataformas digitales.



Y a la vez que planteó mayor acompañamiento de la Fuerza Pública en las horas de la mañana para el manejo del comportamiento ciudadano y estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la calle, Fenalco fue más allá en el tema del horario, al poner en consideración la alternativa de que la jornada abarque las 24 horas, pero habilitando al menos tres o cuatro horas del día de manera exclusiva para mayores de 60 años, y el resto distribuirlo por pico y género con el objeto de evitar aglomeraciones dentro de los establecimientos.



Y en cuanto al sistema de compra previa, que según algunas fuentes consultadas se hizo en algunos comercios de ciudades intermedias como Chiquinquirá, Boyacá, la agremiación propuso que durante el transcurso de la semana, de forma presencial y en línea, se puedan ver y seleccionar los productos por comprar y estos puedan ser facturados el día sin IVA, para ser recogidos posteriormente o enviados a domicilio.





Redacción Economía y Negocios