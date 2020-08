Economistas piden por un Estado con mayor rol en la pospandemia

Los países deben reevaluar el papel de los Gobiernos en el mundo pospandémico si quieren combatir la creciente desigualdad que la crisis actual va a producir, según los académicos.



En una conferencia virtual organizada por la Asociación Económica Europea, Daron Acemoglu del Instituto Tecnológico de Massachusetts pidió la creación de un estado de bienestar 3.0.



Las naciones occidentales emergieron más fuertes de la Gran Depresión y la devastación de la Segunda Guerra Mundial gracias a iniciativas de apoyo de amplio alcance. "Lo que necesitamos no es solo una mejor red de seguridad social", según Acemoglu, economista armenio-estadounidense de origen turco y autor de "Por qué fracasan los países". "En este momento, necesitamos un conjunto mucho mejor de responsabilidades del Estado de bienestar".



Esas responsabilidades incluyen combatir la desigualdad como resultado de los cambios tecnológicos, pero también combatir el cambio climático y hacer frente a las pandemias. Eso significa una mayor carga para el Estado. Acemoglu dijo que el mundo vería más automatización después de la crisis del coronavirus, lo que aumenta la necesidad de que los Gobiernos protejan mejor a los trabajadores con salarios bajos.



Una investigación de Oriana Bandiera de la London School of Economics muestra cuán grave ya se ha vuelto este problema en los países menos desarrollados. Hizo una encuesta en una region de Bangladesh a 7.600 hogares entre febrero y junio, la que reveló que la pandemia afectó predominantemente los ingresos de los trabajadores ocasionales y los propietarios de pequeñas y medianas empresas.



Las personas más ricas, por otro lado, a menudo pudieron pasar a un trabajo asalariado que les dio acceso a asistencia social. Dado que la proporción de bangladesies por debajo de la línea de pobreza nacional se duplicó durante la pandemia, Bandiera llegó a la conclusión de que es poco probable que las iniciativas destinadas a estimular el consumo funcionen porque tienden a ser poco certeras y de corto plazo. "Lo que sí necesitamos son programas que lleven a la gente a mejores trabajos y que ayuden a los empresarios pobres a mantener sus negocios", dijo al panel. "La pregunta es cómo hacer esto. Y no tengo la respuesta a eso".





Bloomberg