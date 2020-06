El 60% de apoyos a la nómina llegó a Antioquia y Bogotá

Un 60% de los subsidios que el Gobierno Nacional entregó a los empleadores del país en lo corrido del primer mes del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) se concentró en dos zonas del territorio: Bogotá y Antioquia.



(Lea: El 33% de subsidios a nómina fue a micro y pequeñas firmas)

A estas dos regiones, según un informe del Ministerio de Hacienda y de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (Ugpp), llegaron $514.020 millones (de un total de $849.381 millones entregados en todo el país) para 52.985 empleadores -de un grupo de 99.339 que resultaron beneficiados al cierre del primer ciclo (postulaciones hechas en mayo correspondientes a la nómina de abril)-.



(Lea: Errores que cometen las empresas al solicitar el subsidio de nómina)



A Bogotá y Antioquia, de acuerdo con el balance de la Unidad, le siguen en términos de apoyos a las nóminas el Valle del Cauca (con $88.341 millones), Atlántico ($40.260 millones), Cundinamarca ($36.681 millones) y Santander ($31.084 millones).



(Lea: Gobierno autorizó nuevo giro destinado al subsidio a las nóminas)



En contraste, las zonas de Colombia que menos recursos recibieron fueron Vaupés, Guainía, Vichada y Guaviare -en estos cuatro departamentos apenas 85 empleadores recibieron subsidios-.



En términos generales, en el primer ciclo, el Gobierno Nacional entregó a 99.339 compañías (de todos los tamaños y sectores) un volumen de $849.381 millones para cubrir a cada empleado con aportes equivalentes a un 40% del salario mínimo, es decir, $351.000 mensuales. Con estos recursos, se logró dar una cobertura a 2’419.859 trabajadores.



De los 2,41 millones de empleados que resultaron cubiertos por el subsidio, señala este reporte, el 31% se concentró en Bogotá (752.124). A la capital le siguen Antioquia (con el 17% de los trabajadores), Valle del Cauca (9%), Atlántico (5%) y Santander con 4%.



Pese al desembolso de los $849.381 millones para más de 99.000 firmas, en el momento del lanzamiento de este programa el Gobierno había presupuestado destinar cerca de $2 billones para tal fin. Esto quiere decir que se utilizó solo el 40% de lo que se tenía estimado inicialmente.



LOS MÁS BENEFICIADOS



Al revisar por sectores de la economía cubiertos por los subsidios, las cifras del Minhacienda y de la Ugpp muestran que el renglón del comercio (al por mayor y al por menor) recibió los mayores auxilios con el 19% del total (cerca de $159.000 millones).

Entretanto, el segundo sector que más recibió apoyos fue la industria manufacturera (con un 17% del total, es decir, $146.893 millones).



En el tercer renglón fueron beneficiadas empresas que desarrollan actividades profesionales, científicas y técnicas (5% del total desembolsado por el Gobierno en la primera fase). Además de estos tres, 18 renglones más recibieron los beneficios de los apoyos a la nómina.



NUEVAS POSTULACIONES



El Ministerio de Hacienda explicó que los empresarios que tengan interés de postular a sus compañías para recibir el subsidio a la nómina tienen plazo hasta este 19 de junio.



Los interesados deberán acercarse a una entidad financiera y presentar el formulario de postulación estandarizado requerido, una certificación de la caída de los ingresos de la compañía (firmada por el representante legal, persona natural empleadora o contador) y, también, una copia del Registro Único Tributario (esta aplica para entidades sin ánimo de lucro, consorcios y uniones temporales).



Por otra parte, es clave para recibir el subsidio a la nómina que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) se encuentre al día (hoy es el plazo máximo para su pago).

Asimismo, los empresarios que ya hayan recibido apoyos durante el primer ciclo de desembolsos, deberán acercarse a la misma entidad financiera en la que hicieron la solicitud.



Recientemente, el presidente de la República, Iván Duque, recordó que la medida del apoyo a las nóminas de las empresas se extiende hasta agosto próximo y señaló que gracias a esta herramienta puesta en marcha, cada trabajador afectado en sus ingresos por cuenta de la pandemia va a recibir por cuatro meses de subsidio cerca de $1’400.000.



MOTIVOS DE RECHAZO



Del total de peticiones hechas por los empleadores durante el primer ciclo de subsidios a la nómina, solo fueron aprobadas el 86%.



Según el Gobierno, algunas de las razones por las que se rechazaron solicitudes de empleadores fueron: ningún cotizante cumplía requisitos, empresas no encontradas en el RUT o en el RUES y solicitudes aprobadas previamente, entre otras.



Por otra parte, en materia de empleados, las mayores causales de no conformidad detectadas fueron: suspensión temporal de contrato o licencia no remunerada, cotizaciones por debajo de un salario mínimo, no afiliado como dependiente del solicitante, cotización por menos de un mes, entre otros.