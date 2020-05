El derrumbe de la economía estadounidense en el segundo trimestre

La crisis causada por la pandemia de coronavirus podría hacer que la economía de Estados Unidos se derrumbe "fácilmente" entre un 20 y un 30% este trimestre, dijo este domingo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.



Los datos muestran que se destruyeron más de 30 millones de empleos en la

economía más importante del mundo tras el cierre de empresas para detener la propagación de covid-19. Aunque según Powell el desempleo podría alcanzar un pico del 20 al 25%, un nivel nunca visto desde la década de 1930, el jefe de la Fed dijo que el país evitará otra depresión.



"Las cifras que conoceremos este trimestre, que finaliza en junio, serán muy, muy malas. Habrá una gran disminución de la actividad económica, un gran aumento del desempleo", dijo Powell al programa '60 minutos' de la CBS.



"Creo que hay una buena posibilidad de que haya un crecimiento positivo en el tercer trimestre", matizó, pero advirtió que puede llevar tiempo volver a la normalidad y que Estados Unidos no verá una recuperación completa sin una vacuna para tratar la covid-19.



"Pienso que la economía se recuperará de manera constante durante la segunda mitad de este año", pero "nos tomará un tiempo regresar" a los niveles anteriores a la pandemia, dijo. "Podría extenderse hasta el final del próximo año. Realmente no lo sabemos". "Para que la economía se recupere por completo, la gente tendrá que tener plena confianza, es decir esperar la llegada de una vacuna", agregó.



La Fed redujo la tasa de referencia para prestar dinero e inyectó miles de millones de dólares en el sistema financiero y en programas destinados a apoyar pequeñas y medianas empresas y a gobiernos estatales y locales.



Powell dijo que la Reserva Federal está preparada para realizar más esfuerzos en el mismo sentido, y reiteró que se necesitará más gasto público para apoyar a los trabajadores y a las empresas para permitir que la economía se recupere.



"Si permitimos que la gente se quede sin trabajo por largos períodos, si dejamos que las empresas fracasen innecesariamente, habrá perjuicios económicos a largo plazo", subrayó. "La buena noticia es que podemos evitar esto si damos más apoyos ahora". La crisis "ha llegado tan rápido y con tanta fuerza que realmente no se puede expresar con palabras el dolor que sienten las personas y la incertidumbre que reina actualmente", destacó.



AFP