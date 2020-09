Tras unos meses difíciles para Barranquilla, la ciudad puso en marcha un plan de reactivación con el que buscan recuperar los 178.000 empleos que han perdido, y sumarles otros 60.000 para los próximos tres años. Jaime Pumarejo, alcalde de esa ciudad, habló sobre cómo han enfrentado la pandemia, el papel del Estado en la reactivación y la resiliencia de la ciudad ante la crisis.



Barranquilla fue una de las más golpeadas por el virus, ¿lo peor ya pasó?



Lo que menos queremos es que los momentos duros que vivimos en el mes de junio regresen. Por cinco semanas consecutivas hemos tenido indicadores de salud pública que muestran control sobre el virus.



Luego de casi seis meses de la pandemia, ¿cómo está la foto de la economía en Barranquilla?



La economía de la ciudad ha sido afectada en diferentes frentes, pero ha mostrado una mayor capacidad de resiliencia en comparación a las otras ciudades del país. En el trimestre móvil-mayo julio de 2020, la ciudad registró una tasa de desempleo de 14,1%, la más baja del país.



La foto del sector empresarial también nos llena de expectativa. Según la encuesta Ritmo Empresarial, la ciudad tiene la mayor proporción de empresas que esperan un aumento en el valor de sus ventas en el segundo semestre del año.



¿Cuáles son las principales apuestas de la ciudad para la reactivación económica?



Más allá del proceso de reactivación, la prioridad es la recuperación del empleo para los barranquilleros. La misión es generar más de 220.000 empleos en los próximos tres años.



Tenemos que admitir que en estas circunstancias no será el mercado ni la economía los que, por sí solos, nos saquen adelante. El Estado tiene que entrar a estimular la reactivación, y nosotros nos proponemos hacerlo a través de reaperturas graduales, responsables y seguras de los sectores de la economía, además de una inversión pública histórica por $5,2 billones, a partir de 13 grandes proyectos de ciudad.



Barranquilla es una ciudad que también recibe recursos por el turismo, ¿qué planes tienen para ese sector?



Nuestra estrategia va en dos vías: por un lado, queremos fortalecer la cadena productiva del turismo de eventos y negocios para diversificar nuestra oferta de servicios; y, por otro, queremos atraer la mayor cantidad de eventos de alto nivel.



La Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo es la punta de lanza de esta estrategia.



¿Cómo piensan recuperar la confianza de los empresarios para seguir invirtiendo en la región?



El año pasado recibimos 290,3 millones de dólares de inversión privada; esperamos que al cierre de este año podamos mantener la inversión del año pasado y multiplicarla en los años siguientes, de la mano de nuestra estrategia de ‘Nearshoring’. La tensión comercial entre China y EE. UU. hacen que Latinoamérica y Colombia tengan una oportunidad de atraer inversión y Barranquilla está trabajando para ser la punta de lanza de esta estrategia.



¿Cómo califica la coordinación con el Gobierno Nacional para el manejo de la pandemia y la reactivación?



El decidido y oportuno apoyo del Gobierno ha sido determinante para que Barranquilla pudiera superar los momentos más difíciles de la pandemia. Hemos trabajado mancomunadamente para la implementación de los planes piloto para la reapertura de diferentes sectores económicos.



¿Cómo se prepara la ciudad y cómo reciben la llegada del nuevo operador de energía?



La entrada del nuevo operador Caribe Sol representa un nuevo comienzo para la prestación del servicio de energía eléctrica en la ciudad. Esperamos que el nuevo operador inicie las inversiones estipuladas para mejorar el servicio.



¿Qué es lo que más le preocupa para el mediano y largo plazo en cuanto a la reactivación económica de la ciudad?



A pesar de que somos optimistas con la rápida reactivación económica y recuperación del empleo en la ciudad, tenemos presentes que la pandemia no se ha acabado y por tal motivo todas las ciudades estamos expuestas a posibles rebrotes que nos podrían llevar a tomar decisiones sobre la economía de la ciudad, en aras de mitigar los efectos negativos del virus.



Adicionalmente, es posible que la misma dinámica de la pandemia desincentive las inversiones del sector privado para la rápida recuperación del empleo. Por ello, desde el sector público venimos trabajando de la mano de los gremios en una estrategia transversal para reducir la informalidad.



¿Cuánto se pueden demorar para volver a los niveles previos a la pandemia?



En estos tiempos de incertidumbre, en donde las principales variables concernientes a la recuperación económica dependen de condiciones exógenas, no podríamos decir con precisión cuándo esperar niveles de crecimiento y empleo similares a los que veníamos experimentando antes de la pandemia.



Pero lo cierto es que, desde lo local, venimos trabajando en un plan de reactivación económica. Esperamos que para el próximo año hayamos recuperado la mayoría de los empleos perdidos este año, y que nuestros proyectos fortalezcan nuestro mercado laboral para volvernos el 'hub' digital, logístico e industrial más competitivo del Caribe.