Empresariado colombiano quiere contribuir más para ingreso solidario

La Asociación Nacional de Empresarios (Andi) junto con otras organizaciones empresariales, propuso la creación de un mecanismo especial que permita la ampliación del programa Ingreso Solidario a 1,5 millones de familias adicionales, en el periodo de julio a diciembre de 2020.



Actualmente, el Ingreso Solidario, que fue extendido hasta diciembre, costará 3 billones de pesos adicionales, a razón de 160.000 pesos mensuales por beneficiario, y está dirigido a familias vulnerables que no hacen parte de otros programas sociales.



Para aumentar el alcance a un 50 por ciento adicional de las familias, se propone la creación de un aporte especial por dos años, hecho por las empresas colombianas a partir de enero de 2021 del 0,75 por ciento sobre la nómina. “Los recursos estarían orientados a grupos que no alcanzaron a pasar el corte en Sisbén 4 o los grupos de artesanos, vendedores ambulantes, recicladores, artistas y deportistas, especialmente.



“De esta manera estamos proponiendo una acción de solidaridad importante del empresariado colombiano hacia las familias con mayor necesidad en este momento que requiere que nos unamos todos alrededor de un propósito general que es Colombia”, indicó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.





