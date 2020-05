Gasto de los hogares siguió creciendo en mayo

El gasto de los hogares en Colombia tuvo un crecimiento importante de 1,9% en la semana que terminó el 22 de mayo, respecto a la semana inmediatamente anterior, así lo reveló Camilo Herrera, presidente de la junta directiva de Raddar, firma especializada en el tema.



Herrera aseguró que este indicador ha subido durante las últimas cinco semanas de manera consecutiva, lo que constituye una buena noticia para la economía colombiana, que vive unos tiempos difíciles debido a la pandemia desatada por el nuevo coronavirus en todo el mundo.



¿Cuál fue el incremento en el gasto de los hogares en la semana que terminó el 22 de mayo?



Fue muy importante. El gasto de los hogares lleva ya cinco semanas creciendo frente a la semana anterior. Esto se debe a que cierta parte de la población ha comenzado a salir y ha estado en la calle, lo que hace que el gasto aumente lentamente. El gasto tuvo un decrecimiento del 10% la semana anterior a que comenzara la cuarentena, la del 20 de marzo, porque la gente dejó de comprar combustibles, transporte público, etc.



¿En qué gastaron los colombianos la semana que terminó el 22 de mayo?



El 83% de sus transacciones fueron a alimentos, 7% de mantenimiento a hogar, 1,4 % a vestuario, 2% a salud, 0,35% a educación, 0,3% a entretenimiento y 4,5% a gastos varios. Lo que más creció fue de artículos de aseo para la vivienda. Lo que más cayó fue entretenimiento otra vez.



¿Cuáles fueron los alimentos que más compraron?



Arroz, leche, carne, huevos, pan, verduras, pollo, queso y gaseosas.



¿Alguna diferencia con las compras de antes del aislamiento?



Casi los mismos, no hay un cambio radical ni importante.



¿Y de artículos para el aseo del hogar?



Detergente, jabón, jabón de loza, bombillos, clorox, jabón en polvo, suavizante, jabón para ropa y servilletas.



¿Esto quiere decir que los colombianos están gastando en lo básico?



Sí, pero de una manera forzada porque les toca y hay una cantidad de compras que no pueden hacer porque estamos aislados. También hay una población muy importante, cerca del 35% de los hogares, que por el hecho de estar en la casa no está generando ingresos y ese es un problema mucho más profundo.



Y otros que no gastan por la incertidumbre…



Sí. Hay gente que está aprendiendo a ahorrar y es muy importante que esto quede en el futuro de lo que fue este proceso: y es que la gente aprenda que el ahorro es el primer gasto que debe hacer todo hogar. Si bien eso suena contraintuitivo para mucha gente en condición de pobreza, el primer gasto que uno debe hacer es el ahorro porque uno no sabe qué va a pasar mañana y eso nunca se nos ha inculcado, pero es muy importante.



¿En cuáles artículos se ha aumentado más el consumo?



En las mascarillas, alcohol y desinfectantes.



La gente parece estar siendo racional en su momento de compra.



¿Qué le dicen estas cifras del gasto de los hogares a los analistas económicos?



En la medida en que usted vea que el gasto de los hogares se cae, se cae y se cae, usted está teniendo varios problemas: la gente está gastando menos y hay menos gente gastando. Eso indica que tiene un problema de menos ventas en muchas empresas y que tiene a hogares que no están comprando todo lo que tiene que comprar. Esto demuestra cómo se transmite la situación económica hacia los hogares que al final es lo que nos interesa a todos, nos interesa porque son ciudadanos.



¿Y al Gobierno?



Nosotros le entregamos esta información diaria al gobierno de la República y algunas instituciones.



¿Por qué es importante que se mantenga el gasto de los hogares en la economía colombiana?



La economía funciona por dos demandas grandes, la demanda externa y la interna. La externa tiene que ver con lo que Colombia al mundo y en estos momentos no es tan fácil.



La base fundamental para la recuperación de la economía colombiana es la demanda interna y el gran componente de esto es el gasto de los hogares, el cual constituye en este momento el 70% de la economía, según el Dane. El sector más grande en la actualidad es lo que la gente gasta.



¿Qué se espera del gasto mientras continúe la pandemia?



Hay dos cosas: una es la pandemia y otra es el aislamiento. Mientras estemos en aislamiento compramos menos porque usted no puede salir a cine, por ejemplo. Estando sin aislamiento el gasto comienza a recuperarse en ciertas categorías y dependemos de qué locales estén abiertos, por ejemplo. La estructura del gasto cambia, los lugares y la forma en que la gente compra. Cada vez más gente pide domicilios.





