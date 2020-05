Gobierno confirma que la cuarentena no terminará el 11 de mayo

El presidente Iván Duque confirmó, como lo anunció Portafolio, que la cuarentena preventiva obligatoria se extenderá por dos semanas más en Colombia, lo que indica que este nuevo plazo iría hasta el 25 de mayo próximo.



No obstante, el Jefe de Estado indicó que se van a ir abriendo otros sectores de manera gradual, pero responsable. "Vamos a darle la oportunidad a otros sectores para que vayan reactivando la economía", dijo.

En ese sentido, señaló que se abrirán sectores industriales, las ventas al por mayor de automotores, la venta al por mayor de muebles y se darán pasos de activación de comercios que tengan niveles de responsabilidad de aplicación de protocolos, como librerías, papelerías y lavanderías.



"Eso demuestra que estamos dando pasos como país, responsablemente, para ir reactivando la economía y al mismo tiempo salvando vidas y protegiendo la salud", destacó", Duque.



De esta manera, el Presidente indicó que la activación de estos sectores estará a cargo de los alcaldes, quienes deberán, con los protocolos, decidir cómo entrarán en marcha.



Sobre los sectores que se mantendrán cerrados, contó que si bien no van a poder recuperar vida productiva, se está trabajando con el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Salud para adoptar protocolos y tareas para cuando se vayan a abrir.



El jefe de Estado también anunció que "los niños, a partir del 11 de mayo, entre los 6 y los 17 años, van a poder estar tres veces a la semana media hora al día en las calles".



Respecto a los municipios que no tienen registros de covid-19, "pueden ir abriendo los sectores, pero con unas restricciones claras: no aglomeraciones, no bares (...) para que vayan reactivando su vida productiva".



También afirmó que se han tomado medidas para "quitarle velocidad de propagación exponencial al virus, salvar vidas y garantizar que no colapsara el sistema de salud".



Sin embargo, habrá excepciones, las que ya se aplican tanto para los subsectores manufactureros y de construcción que ya tienen la orden de operar con las medidas de bioseguridad, así como más de 860 municipios sin covid-19 que serían los próximos en reactivarse.



Industria y comercios abrirían en dichos territorios, pero se mantendrían cerradas las iglesias, casinos, billares y los espectáculos deportivos y públicos. Además, no habría transporte intermunicipal, ni se permitiría el ingreso de personas foráneas.



Por su parte, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, dejó en claro que serán las medidas de los alcaldes las que determinarán cómo esos sectores que ya tienen vía libre para su apertura cumplan con los protocolos de bioseguridad e ingresen gradualmente a operar.



“En comercio al por mayor pueden entrar los sectores de muebles y enseres, vehículos, prendas de vestir para ventas industriales e instituciones. En comercio al por menor estará también vehículos (que incluye autopartes, reparación y venta de lubricantes y combustibles), librerías, papelerías, productos de mascotas, artículos de construcción, ferretería y de cerrajería, así como las lavanderías siempre y cuando sea con servicio a domicilio”, reiteró el funcionario



El presidente Duque agregó que la decisión se tomó con base en información de del Ministerio de Salud que ha trabajado sobre el tema con los expertos.



“Acá debe primar la gradualidad. Quisiéramos tener a los niños divirtiéndose y tomando el sol, pero ellos tienen una mayor tasa de contagio al juntarse y el 70% vive con un mayor de 70 años. Por esta razón, se debe hacer gradualmente”, dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



El funcionario precisó que los menores deberán salir tomando todas las precauciones y sin usar los juegos que estén en los parques públicos, porque pueden ser un foco de contagio. “Esto se debe hacer con disciplina, y esto es gracias a que hemos logrado contener el pico respiratorio de los niños, y buscamos que las familias aprendan a cuidarlos”, agregó el alto directivo.