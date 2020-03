El Éxito adopta medidas para compras responsables

El Grupo Éxito, con 543 supermercados en el país, anunció este miércoles una serie de medidas con el fin de regular la compra de alimentos y artículos de primera necesidad durante la crisis que está causando el coronavirus en Colombia.



(Vea el mapa interactivo de la propagación del Coronavirus por el mundo)

La compañía asegura en un comunicado que "el COVID 19 ha generado una alta exigencia, no solo para atender las demandas de los clientes, sino además y sobre todo para generar en ellos tranquilidad y confianza".



Lea: (Lo que ha servido para 'atajar' al coronavirus en otros países)



Por esto adoptó las siguientes medidas con el fin de garantizar el abastecimiento y el proceso de compra de los clientes:



Lea: (El buen ejemplo de Paraguay para frenar al coronavirus)



Puntos de venta solo para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad: a partir de este jueves 19 de marzo los puntos de venta estarán disponibles solo para personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas en situación de discapacidad, desde las 7:00 a.m. y hasta las 8:30 a.m.



Lea: (El antiviral que tiene Cuba para tratar el coronavirus)



Compra responsable: con el fin de posibilitar que la oferta existente esté disponible para la gran mayoría de los clientes, hemos establecido un tope máximo para la compra: dos unidades en tapabocas, gel antibacterial, alcohol y guantes (según disponibilidad) y cuatro unidades para otros productos en categorías de alta demanda.



Distancia de 1 metro: se están tomando las medidas necesarias para que en las filas de puestos de pago y al ingreso de los puntos de venta se conserve un metro de distancia entre persona y persona en función de lo sugerido por las autoridades de salud.



Abastecimiento: de la mano de nuestros proveedores, aliados y colaboradores, Grupo Éxito ha fortalecido su proceso de abastecimiento y logística para tener el surtido más completo posible en productos de la canasta básica en sus cerca de 550 puntos de venta el país. En la última semana la compañía ha incrementado sus pedidos a proveedores para poder atender las demandas de los clientes en estos momentos de incertidumbre.



Elementos de protección para empleados de las tiendas: estamos dotando al personal de la operación con tapabocas, y seguiremos haciéndolo en la medida en que la disponibilidad del producto lo permita.



Higiene y limpieza: hemos fortalecido las medidas de aseo e higiene en puntos de venta, baño y zonas de alto tráfico e intensificado los procesos de limpieza y desinfección de los carros y canastillas de mercado, pasamanos de escaleras, lugares de alto toque como botoneras eléctricas, etc.



Acuerdo de autoregulación del comercio colombiano: somos parte del acuerdo de los comerciantes agremiados en FENALCO en el cual reiteramos nuestro compromiso, ante todo con la protección de la salud pública de los colombianos, y con la seguridad alimentaria, el abastecimiento de productos de primera necesidad y la preservación del empleo y de la actividad económica.



“Sabemos de la importancia de asumir este reto con la celeridad y la altura que el país requiere; somos conscientes de lo que los colombianos esperan de nosotros: proteger la salud de empleados y clientes y tener nuestras tiendas abastecidas es un parte de tranquilidad y de confianza en los momentos que vive el país. Agradezco a todos los colaboradores y proveedores que con fortaleza y compromiso están permitiéndonos alimentar al país”, afirmó Carlos Mario Giraldo Moreno, presidente de Grupo Éxito, en la comunicación.