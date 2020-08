Los aeropuertos que ya tienen aprobados protocolos para su reapertura

Archivo particular

La Aeronáutica Civil certificó que ya hay 15 aeropuertos que cumplen con la aplicación de los protocolos de bioseguridad definidos para la operación aérea, tras las tareas de inspección realizadas por el equipo técnico experto en protocolos de bioseguridad y operación aérea de la entidad.



Lea: (Colombia sobrepasó las 12.000 muertes por coronavirus)

Según la entidad, luego de que hacia el mes de marzo, cuando el equipo técnico comenzó la elaboración de los protocolos de bioseguridad para la operación aérea doméstica de pasajeros, que serían luego aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social, los aeropuertos trabajaron de manera permanente en la implementación de medidas de prevención para evitar la propagación del covid-19, en las operaciones contempladas dentro de las excepciones incluidas por el Gobierno cuando se decretó el aislamiento preventivo obligatorio.



Lea: (Latinoamérica, la región del mundo con más muertos por coronavirus)



Luego, una vez aprobados los protocolos, los terminales aéreos ajustaron las medidas adoptadas a lo establecido en la Resolución 1054 del 27 de junio de 2020 del Ministerio de Salud, y se pusieron a punto para el momento en que el Gobierno autorice su operación.



Lea: (Mark Zuckerberg, el nuevo centimultimillonario)



“Los aeropuertos han realizado una juiciosa tarea de implementación de los protocolos exigidos, lo que garantiza que están preparados para atender las operaciones, previniendo con total rigurosidad la propagación del virus, trabajando para que desde el momento de llegar a sus instalaciones se preserve la vida y la salud de las personas”, afirmó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.



A la fecha, los aeropuertos inspeccionados con lo estipulado en los protocolos de bioseguridad son:



- El Dorado de Bogotá.

- Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, que sirve a Cali.

- Ernesto Cortissoz de Soledad, que sirve a Barranquilla.

- Rafael Núñez de Cartagena.

- Simón Bolívar de Santa Marta.

- El Edén de Armenia.

- Matecaña de Pereira.

- La Nubia de Manizales.

- José María Córdova de Rionegro.

- Olaya Herrera de Medellín.

- Los Garzones de Montería.

- Antonio Nariño de Chachagüí, que sirve a Pasto.

- Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés Isla.

- Palonegro de Lebrija, que sirve a Bucaramanga.

- Camilo Daza de Cúcuta.



Estos dos últimos hacen parte del primer plan de vuelos piloto, que viene operando sin que se reporte alguna novedad desde el 21 de julio del presente año.



PIDEN REABRIR BOGOTÁ



No obstante, las aerolíneas aseguran que luego de que se anunció el aval de las autoridades locales para reabrir los aeropuertos de Rionegro y Olaya Herrera, desde los que se atiende la operación de Medellín, el paso fundamental para que el sector alce vuelo es que ocurra lo mismo con el aeropuerto El Dorado, de Bogotá.



Según Andrés Uribe, director en Colombia la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata), lastimosamente Bogotá no se ha pronunciado y al ser el corazón de la aviación en el país es ciertamente el anuncio más esperado.



A su turno, Carlos Mesa, director de Experiencias al Cliente de Viva Air, indicó que el sector ha trabajado fuertemente para demostrar que el servicio de transporte aéreo no es un vector de propagación y es el medio de transporte más seguro que existe.



“Invitamos a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a que reabra el aeropuerto El Dorado como eje principal de interconectividad aérea del país”, recalcó.



Recientemente, la Iata instó al Gobierno para que se reconfirme el día 1º de septiembre de 2020 como la fecha de reinicio de la actividad aérea nacional, ya que es un paso necesario hacia la recuperación de la confianza de los viajeros.



Asimismo, Mesa recalcó que siguen a la espera de que el Gobierno autorice la ruta piloto Rionegro-San Andrés, para dar inicio a esta reapertura desde el aeropuerto de Rionegro, que es la base principal del operaciones de esta aerolínea.



El director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar Gómez, ha recalcado que además de verificar el avance en la implementación del protocolo de bioseguridad, el trabajo del equipo técnico está estado orientado a brindar un acompañamiento a los operadores de los aeropuertos, con el fin que estén al 100% en la aplicación de las medidas, requisito fundamental para que el Gobierno considere la implementación de más planes piloto, luego del análisis que realicen los Ministerios del Interior y de Salud.





ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO.