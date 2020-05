¿Cuánto afectó el coronavirus al PIB del primer trimestre de Colombia?

Este viernes 15 de mayo el Dane publica la cifra del PIB del primer trimestre del año de Colombia, un dato que medirá cómo afectó la pandemia del coronavirus a la economía colombiana al final de ese periodo.



Lea: (Consecuencias económicas de la pandemia agobian a los empresarios

Hay que recordar que la cuarentena general comenzó el miércoles 25 de marzo, aunque muchos de los departamentos y ciudades capitales habían realizado restricciones a la movilidad el fin de semana inmediatamente anterior.



(Vea en el mapa interactivo el estado del coronavirus en Colombia)



La economía colombiana venía a un buen ritmo durante el primer bimestre de 2020, incluso el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó una cifra de 4,1%, con enero con una expansión económica de 3,5% mientras que febrero se había disparado al 4,8%.



(Vea el mapa interactivo de la propagación del Coronavirus por el mundo)



Portafolio.co consultó a varios analistas económicos del país sobre cuál podría ser la cifra del PIB de Colombia para este primer trimestre del año.



RICARDO ÁVILA, ANALISTA SÉNIOR DE EL TIEMPO



Ese buen impulso con que venía la actividad económica se paralizó durante la última mitad de marzo, cuando el país comenzó a aislarse. Tan solo el efecto de esos 15 días le va a pegar duro al resultado, por lo que creo que este primer trimestre estaremos con un PIB de alrededor del 2%.



El hecho de que las personas se hayan abastecido más de lo normal en los supermercados o que la producción de alimentos siguiera su curso no va a influir mucho, pues fueron de las pocas líneas de comercio o fabriles que se movieron, mientras que el resto se frenó en seco por el inicio de la cuarentena, incluyendo -en general- al sector de servicios. Esa detención le quitó a la actividad económica cerca de una tercera parte, durante las dos semanas señaladas.



LUIS FERNANDO MEJÍA, DIRECTOR DE FEDESARROLLO



Nuestro pronóstico de crecimiento para el primer trimestre del año es de 3,5%, teniendo en cuenta que es difícil entender todavía qué tanto impacto tuvo en marzo los días de cuarentena. La incertidumbre sobre ese mes es muy alta, pero la economía venía con un ritmo bastante interesante de aceleración.



El indicador de seguimiento económico en enero fue de 3,5% y en febrero de 4,8%, entonces la economía venía muy bien, venía acelerándose y nosotros estimamos que en marzo creció por debajo de 2,5%, por eso nuestro pronóstico.



Si tenemos un crecimiento de 3,5%, al final del año eso ayuda a que la caída no sea tan profunda como la que estamos viendo en otros países de América Latina. Esa es una de las razones por las cuales, en términos relativos, a Colombia frente América Latina le va un poco mejor.



Venía con un crecimiento más acelerado que el resto de países, va a ser útil, pero no nos va alcanzar con eso para tener un crecimiento positivo, sin embargo, nos ayuda frente al resto de la región.



ANDRÉS PARDO AMÉZQUITA, EXVICEMINISTRO DE HACIENDA



Creo que los datos del primer trimestre van a salir relativamente bien. Tengo en mi cabeza que el dato podría estar entre el 2,5 y 3% de crecimiento de la economía e incluso un poco más. Y esto se debe principalmente a que los datos de los primeros dos meses estaban muy bien.



Pienso que la economía en enero y febrero creció por encima del 4%. Sin embargo el dato de marzo, aunque comenzó bien, le pegará muy duro al promedio general.



La pandemia llevó a que muy rápida y muy bruscamente se afectará la tasa de crecimiento. Cabe destacar que no será todo marzo, sino el efecto comienza a sentirse a mediados del mes, que fue cuando empezó la etapa de cuarentena y aislamiento social, y esa parte cancela en buena medida el sobresaliente desempeño.



Claramente ese número no va a reflejar la realidad de lo que estamos viviendo en este momento. Todavía está muy temprano de lo que va a ser el crecimiento del segundo trimestre, pero estimo que en el segundo periodo del año vamos a tener una tasa de contracción o de crecimiento negativo que va a ser superior al 10%, frente al segundo trimestre del año pasado.



CAMILO HERRERA, JUNTA DIRECTIVA DE RADDAR



Es un periodo en el que la economía va a tener resultados mixtos: creo que el PIB estará entre el 2,5% y 3%. Desde el lado de la oferta, claramente minería va a tener un impacto grande por la caída de los precios del petróleo, sobretodo en febrero y marzo. Algunas industrias se van a ver afectadas tanto en el rubro de importaciones como de exportaciones por el aumento del precio del dólar, que se presentó en febrero y marzo de manera importante.



Por el lado de la demanda, habrá un crecimiento superior al 3% en el consumo de los hogares, porque tanto febrero como marzo tuvieron repuntes fuertes debido a los gastos de abastecimiento previo de los hogares al tema del aislamiento. Enero y febrero claramente tiene un comportamiento positivo en función de que la gente no tenía expectativa de lo que venía.



MUNIR JALIL, DIRECTOR INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DEL BTG PACTUAL



No nos queda la menor duda que estamos ante la peor desaceleración de actividad económica que va a experimentar Colombia en los últimos años, pero el dato del primer trimestre todavía no alcanza a capturar plenamente esa esa desaceleración. Estimamos un crecimiento para ese periodo de 2,3%, mientras que el Banco de la República espera 2%.



Entre más bajito sea el crecimiento, mucho más diciente de lo negativo que puede ser el crecimiento en el segundo trimestre. Si terminamos ese periodo por debajo de 2%, con 15 días de cuarentena, imagínese lo que puede estar viniendo con todo abril y mayo frenados, pensando en el crecimiento del segundo trimestre.



Todavía hay algo de incertidumbre por lo de marzo, porque fue un mes donde no hubo un impacto pleno de la cuarentena.



JUAN PABLO ESPINOZA, JEFE DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DE BANCOLOMBIA



La economía colombiana tuvo un comienzo del año bastante sólido en enero y febrero, en donde la demanda interna siguió siendo el principal jalonador de la economía y en los que sectores como el comercio tuvieron unos registros y una dinámica muy fuerte, las más fuertes de los últimos años, pero que tuvo un cambio de tendencias sustancial en el mes de marzo con la llegada del coronavirus a Colombia, sumado a la caída de los precios del petróleo y el inicio de la fase de cuarentena en la parte final del mes, de modo que todo ese crecimiento que habíamos visto en enero y febrero se frenó de forma brusca en el mes de marzo.



La suma de todo eso nos da, en promedio, un pronóstico del 2,7% anual para el crecimiento de la economía del primer trimestre, lo cual sigue siendo un nivel satisfactorio, dadas las circunstancias, pero que seguramente va a dar paso en el segundo trimestre a unas cifras negativas por la disminución de la producción”.





Portafolio.co