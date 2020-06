Alcaldía de Bogotá deroga uso obligatorio de la App ‘Bogotá Cuidadora’

Ante la fuerte polémica que desató el uso obligatorio de la App Bogotá Cuidadora, la alcaldesa Claudia López anunció este martes que deroga la orden.



“Gracias por sus comentarios y aportes sobre Bogotá Cuidadora. Hay un parágrafo en el decreto que genera la confusión y vamos a derogarlo. Lo que todos debemos cumplir es salir a las actividades autorizadas por el gobierno nacional. Acreditarlo o no en la app es voluntario”, señaló en su cuenta de Twitter la alcaldesa Claudia López.

La iniciativa había generado resistencia y fuertes críticas por la incertidumbre del manejo de los datos registrados en la plataforma.



El lanzamiento de la aplicación había dejado intranquilos a los ciudadanos, sobre todo por el espacio de ‘Registro de movilidad segura’, que funciona como una encuesta en línea, en la cual la persona debe responder 15 preguntas sobre su identificación, teléfono y dirección de contacto, motivo por el que debe salir de la vivienda, destino, forma de transporte y horario en el que se va a movilizar, y son precisamente estos datos los que más causan inquietud en la población.



Ante las críticas, la Administración Distrital optó porque tanto CoronApp-Colombia como Bogotá cuidadora sean voluntarias y no obligatorias.



Según la alcaldesa, la iniciativa permite además solicitar ayuda social, ofrecerla y saber la evolución barrio por barrio de la pandemia en Bogotá.



“Compartir información voluntaria nos puede ayudar mucho en organizar movilidad biosegura y cuidado epidemiológico ahora que más gente saldrá, pero debe ser voluntaria, ceñida al habeas data y estricta protección de información. Así funciona tanto Coronapp como Bogotá cuidadora”, concluyó la alcaldesa López.



SECCIONES



Registro de Movilidad Segura: Las personas que deban movilizarse, según las excepciones establecidas, podrán acreditarse en esta sección. Pueden registrarse tanto aquellas personas que vayan a trabajar como aquellas que deban salir para hacer alguna de las actividades exceptuadas, como lo son hacer deporte, ir a hacer mercado o ir a comprar medicamentos. Esto aplica para personas que vivan en todas las localidades y deban movilizarse por la ciudad, incluida Kennedy.



Cada ciudadano debe acreditarse solo una vez según la actividad más recurrente. Indica cuál es tu horario y tu ruta más frecuente (con punto de origen y destino).



No es necesario acreditarse más de una vez. No es necesario acreditarse cada vez que cambies de ruta u horario. Recuerda: indica tu ruta y horarios preponderantes.



Necesito apoyo: permite postularte para las ayudas que tiene el Distrito para atender la emergencia sanitaria generada por el Covid-19 (transferencias monetarias, bonos canjeables, alimentación escolar, etc.). Te permite solicitar apoyo si lo requieres. Estas solicitudes serán validadas. Si cumple con los requisitos, tendrá acceso a las ayudas.



Reportar estado de salud: esta solución permite a los ciudadanos reportar su estado de salud. Así podemos hacer un mejor seguimiento de la enfermedad en Bogotá. A los ciudadanos les sirve para recibir atención más rápida en caso de síntomas agudos. La plataforma arroja información sobre los puntos de atención de salud más cercanos. Esta información la cruzamos con la que está disponible en CoronaAPP para combinar esfuerzos.



Covid-19 a mi alrededor: accede a los mapas y a los datos proporcionados por Saludata. Podrá saber cuántos contagiados hay por localidad y por edad, así como el porcentaje de ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo en Bogotá. Hay un mapa de calor que te ayuda a determinar cuáles son las zonas de la ciudad con mayor número de contagios confirmados.



Ofrezco ayuda: si quiere ayudar a los demás, bien sea con donaciones u otros recursos, accede a la Red de Cuidado Ciudadano y ofrece el aporte al Distrito.



Otras funciones: Para facilitar a las personas permanecer en casa, GABO app incluye la app Super CADE Virtual, que ha estado al servicio de los ciudadanos desde hace dos años y en donde se pueden hacer varios trámites desde el teléfono.



PREGUNTAS FRECUENTES



¿Es obligatorio registrarse en GABO y en Bogotá Cuidadora?



No es obligatorio. Diseñamos una opción de acreditación para la gente que necesita movilizarse dentro de las 43 excepciones. Además permite que la información aporte a la vigilancia epidemiológica y la movilidad segura.



Muchas personas autorizadas para salir tienen certificación, libreta, tarjeta y demás. Otros necesitan una herramienta para acreditarse. #BogotáCuidadora es esa solución.

El gobierno nacional estableció en su decreto 749 la obligatoriedad de acreditarse para todo aquel que durante la cuarentena necesite salir de su casa para cumplir con cualquiera de las 43 excepciones contempladas. Esto lo dice en el paragrafo 1, así: “Las personas que desarrollen las anteriores actividades deberán estar acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones”. Bogotá Cuidadora ofrece una solución de acreditación.



¿Cómo demuestro que ya estoy acreditado en Bogotá Cuidadora?



Usted recibirá en el correo una constancia de registro que puede imprimir o llevar en su teléfono para acreditarse ante las autoridades.



¿Las empresas deben registrarse en Bogotá Cuidadora?



No. Estas lo han venido haciendo en el portal de reactivación económica. Bogotá Cuidadora es para las personas que van a hacer actividades dentro de las 43 excepciones.



¿Qué va a pasar con mis datos?



Los datos suministrados serán tratados para minimizar los riesgos de contagio y propagación de la epidemia del COVID-19, contar con información precisa que permita la identificación de personas contagiadas y propender por una reactivación económica segura, así como la identificación de población que requiere ayuda.



Los datos serán tratados de conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos y la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales y el "Manual de Políticas y Procedimientos para el Tratamiento de Datos Personales" de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C.