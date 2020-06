Banco de la República hace nuevo recorte de la tasa de interés

Tal y como lo esperaba el mercado, la junta directiva del Banco de la República realizó un nuevo recorte en la tasa de interés, la cual quedó en 2,50%.



(Colombia se acerca a los 100.000 casos confirmados de Coronavirus).



Este nuevo recorte significa una reducción de 25 puntos básicos porcentual respecto al mes anterior. Esta tasa es la más baja en la historia de la política monetaria del país. ​

De acuerdo con la Junta del Emisor, esta decisión estuvo sustentada por la reducción de los indicadores de inflación y sus expectativas.



(El Emisor bajaría nuevamente su tasa de interés).



"La inflación en mayo se ubicó en 2,85%, el promedio de los indicadores de inflación básica en 2,44% y las expectativas de inflación continuaron reduciéndose y se sitúan por debajo de 3%, como reflejo de una demanda agregada débil, del deterioro del empleo y de la presencia de excesos de capacidad productiva", explicó el gerente del Emisor, Juan José Echavarría.



Así mismo, las revisiones a la baja del crecimiento local y global sugieren una ampliación sustancial de los excesos de capacidad productiva y mayor deterioro del mercado laboral, frente al mes anterior. Se espera en lo que resta del año una recuperación lenta de los principales socios comerciales.



La junta del Banco de la República también tomó como consideración las condiciones de los mercados financieros que han mejorado respecto al comienzo de la crisis, pero persiste una gran incertidumbre en el contexto macroeconómico global.



En estas condiciones, el balance de riesgos de la política monetaria sugiere la conveniencia de seguir brindando un impulso a la economía.



La decisión de reducir la tasa de interés de intervención en un cuarto de punto porcentual contó con la aprobación de cinco miembros de la junta.



REFUERZO DE SUMINISTRO DE LIQUIDEZ



El gerente del Banco de la República informó además, que con el propósito de reforzar el suministro adecuado de liquidez a la economía y apoyar la provisión de crédito que requieren las empresas y los hogares, se decidió mantener indefinidamente la facilidad de repos con títulos de cartera. Es decir, las subastas quincenales de repos con títulos de cartera continuarán mientras se considere necesario.



Anteriormente, la Junta había autorizado la realización de estas subastas por un monto máximo acumulado de 6,3 billones de pesos.



Además, la Junta dispuso que se realizarán repos con deuda pública a un año y a nueve meses, cada dos semanas, en las semanas en las que no se subasten repos con títulos de cartera. La primera subasta a un año será el jueves 2 de julio por un billón de pesos.



El monto no adjudicado se ofrecerá el 3 de julio a un plazo de nueve meses. Estas subastas de largo plazo también se ofrecerán mientras se considere necesario.



Respecto a la liquidez en moneda extranjera, el Banco de la República continuará ofreciendo durante julio a través de subastas contratos forward con cumplimiento financiero por montos equivalentes a los vencimientos de los contratos vigentes que se registren cada día. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la liquidez externa ha mejorado y que las subastas de FX-Swaps no se estaban demandando, se decidió no continuar con estas subastas. Estos contratos se volverán a ofrecer cuando se consideren necesarios.



La Junta también autorizó el acceso de Findeter a todas las facilidades de expansión transitoria disponibles.