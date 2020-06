Ordenan cierre preventivo de supermercado en Bogotá

Largas filas, aglomeraciones en establecimientos de comercio, personas que no respetan el distanciamiento social recomendado por las autoridades para evitar contagios de coronavirus, son algunas de las imágenes que han dejado las primeras horas del día sin IVA en varias regiones del país.



A través de redes sociales, la ciudadanía ha denunciado graves problemas relacionados con las medidas de bioseguridad, que podrían desencadenar una ola de contagios de Covid-19.

Ante este panorama, la Alcaldía de Bogotá ordenó el cierre preventivo de Alkosto de Venecia. Así mismo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha dedicado varios mensajes de crítica a la jornada y ha hecho un llamado a la ciudadanía para que tome las medidas necesarias, que eviten poner en riesgo la salud.



“Es una realidad provocada por una decisión gubernamental #DiaSinIVA que no tiene sentido económico (distorsiona precios), social (contradice meses de pedagogía de cuidado) ni epidemiológico (provoca concentraciones)”, dijo la alcaldesa en uno de sus trinos.



En otro mensaje en redes sociales, López hizo un llamado a los ciudadanos a cuidarse. “El cuidado en medio de una pandemia es una decisión de vida personal y colectiva. Con mucho esfuerzo hemos logrado hasta ahora controlar la velocidad de contagio y muerte. Si necesitamos un Policía para que nos cuidemos, ya perecimos. Que el día sin IVA no termine en día sin vida”.

CALI TAMBIÉN CIERRA UN ALKOSTO



Por su parte, en Cali, las autoridades han pedido el cierre de establecimientos ante las grandes aglomeraciones, por lo cual la Secretaría de Salud hizo presencia en una tienda de grandes superficies del sur de la ciudad donde se registraban concentración de personas.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, afirmó que si los protocolos de bioseguridad no son asumidos integral y responsablemente por parte del comercio, la autoridad sanitaria debe cerrarlos inmediatamente. “Entendemos las intenciones del comercio pero más comprendemos la fuerza e importancia de la vida”.



“Caleños y caleñas si el centro comercial no brinda bioseguridad no vaya. Siempre se tendrá otra oportunidad para adquirir un bien esencial pero no otra vida”, agregó.



Así mismo, el alcalde de Cali dijo que aunque no es ortodoxo que en plena pandemia se tenga un Día sin IVA, los centros comerciales deben brindar servicios el mayor tiempo posible con medidas de bioseguridad extremas.

El cierre de Alkosto se mantiene, su irresponsabilidad para con la caleñidad es total y no correremos riesgos para con la vida y la salud — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) June 19, 2020

En Medellín, reconocida como una de las ciudades con mejor manejo de la pandemia, según denuncias ciudadanas también se han registrado aglomeraciones en establecimientos comerciales, por lo cual las autoridades de la capital de Antioquia hacen monitoreo en los supermercados y tiendas.



Por su parte, en Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo, dijo que en su administración “no promovimos día sin IVA y no levantamos restricciones para salir a comprar. Mayoría de videos que nos envían son en otros municipios, incluso del Área Metropolitana. Patrullas Covid hacen seguimiento a reportes de aglomeraciones y estamos listos para atenderlas”.

Ante las denuncias ciudadanas por la situación registrada en el transcurso de la mañana Fenalco Bogotá- Cundinamarca manifestó que el primer responsable del cuidado de la salud es cada ciudadano. El uso de tapabocas es obligatorio y el distanciamiento social lo debe cumplir cada persona.



Juan Esteban Orrego, director del gremio de comerciantes, dijo: “invitamos a los ciudadanos que por autocuidado mantengan estas medidas, además les insistimos que el comercio electrónico también es una opción para aprovechar los descuentos”.



Así mismo el líder gremial aseguró que los establecimientos comerciales están obligados a cumplir los protocolos de bioseguridad que están autorizados por la Alcaldía Mayor.



“Hemos hecho recorridos y vemos que la gran mayoría de Grandes Superficies y Supermercados están cumpliendo las medidas. Pero en algunos establecimientos su capacidad llegó al límite y se ven aglomeraciones. Así que pedimos a los comerciantes cumplir a cabalidad las medidas de seguridad y a los ciudadanos que acepten y acaten lo protocolos estipulados”, aseguró Orrego.





