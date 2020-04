El ‘borrón y cuenta nueva’ que buscan con centrales de riesgo

Dos debates, antes de que pase a sanción presidencial, le faltan al proyecto de ley denominado ‘borrón y cuenta nueva’, con el que el Congreso de la República busca disminuir las condiciones que las centrales de riesgo tienen en el manejo de la información de los deudores financieros.



La iniciativa, aprobada en el Senado, está anunciada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. El proyecto tiene antecedentes en la ley 1266 de 2008 y después de eso se habían realizado algunos intentos para modificar las condiciones de la información de las centrales, pero no fructificaron.



Con esto, se disminuiría la permanencia de la información de carácter negativo, que hoy es del doble del tiempo de la mora, hasta 4 años. Se propone que sea el mismo periodo y hasta por dos años.



César Lorduy, representante ponente, dijo que se propone que quien vaya a ser reportado por una deuda de hasta el 20% de un salario mínimo sea informado dos veces.Se establece que así una persona haya pagado la totalidad de una deuda, se le mantenga como máximo cinco años y luego se aplique algo como ‘el derecho al olvido’.



Otro elemento que según el congresista es necesario corregir, es que las centrales, con la prueba de que una persona fue suplantada, y por eso fue reportada, sea sacada “pues eso hoy eso no existe”.



Otro elemento que busca la iniciativa es que si una persona está reportada, no tenga que pagar por consultar su historial crediticio.



Y se pide que el Gobierno firme convenios internacionales para que la información crediticia de los colombianos en el exterior se homologue en Colombia.



Lorduy apuntó que el proyecto no es para perdonar deudas, ni impedir que las centrales dejen de funcionar. “Lo que queremos es que haya unos derechos a favor del deudor”, dijo.



El representante afirmó que hay gremios con bases de datos con información de sus afiliados, como elemento de referencia, pero son como “minicentrales”.



POSICIÓN DE CENTRALES



Las dos centrales de riesgo que hay en Colombia, TransUnion y Datacrédito Experian se manifestaron sobre un proyecto casi idéntico, que durante la legislatura pasada se hundió.



“Hablar de borrón y cuenta nueva tendría sentido si las centrales de riesgo solo administraran información negativa y fuera un sistema de castigo”, dijeron.



También advirtieron que “las centrales de información administran en su gran mayoría información positiva, y según el Banco Mundial, constituyen un elemento clave para el acceso al crédito, especialmente para los más vulnerables”.



Además, sobre el proyecto indicaron que “cambia el sentido de la Ley 1266 de 2008 (favorecimiento de una actividad de interés público a través del crédito), y la convertiría en una ley de exclusión financiera”.



También aseguran que “la Corte Constitucional ya avaló los términos de permanencia actuales y sobre la Ley 1266 de 2008 fue revisada por el alto tribunal y declaró constitucionales los términos de permanencia que se aplican hoy”.



En esa audiencia tres miembros de la junta del Banco de la República señalaron, entre otras cosas, que “prestarle a la gente que es mala paga no es una buena política y que esta es una idea (el proyecto) que tiene los mejores propósitos, pero que acabará produciendo los peores resultados”.