Los negocios que pueden y no pueden abrir desde el 1 de junio

El Gobierno Nacional anunció este martes una nueva extensión de la cuarentena obligatoria, que irá hasta el 31 de mayo. Así mismo, dio a conocer detalles de una segunda fase de la emergencia sanitaria, que arranca el 1 de junio con la reapertura gradual de algunos sectores bajo estrictas normas de bioseguridad.



(Aislamiento local será gradual con base en nueve criterios).

La apertura de estos sectores estará sujeta a las disposiciones de las alcaldías y gobernaciones con controles de aforo y siguiendo los protocolos.



(Gobierno extiende el aislamiento preventivo obligatorio una semana).



Le contamos cuáles son los sectores con luz verde y sus condiciones para abrir y cuáles deben permanecer cerrados, hasta nueva orden.



LOS QUE PODRÍAN ABRIR



- Peluquerías. Estos establecimientos podrán abrir bajo un modelo de cita previa con el fin de controlar la cantidad de clientes y evitar aglomeraciones. Así mismo tendrán un protocolo de bioseguridad estricto.



- Centros comerciales. Su reapertura será paulatinamente y en todo caso no estarán disponibles las plazoletas de comidas. Su aforo no puede superar el 30% de su capacidad.



- Servicio doméstico. Podrán retornar a sus labores las personas que realizan labores domésticas en viviendas y empresas. Será obligatorio el uso del tapabocas el lavado de manos.



- Servicios profesionales médicos. Consultorios de medicina especializada y centros de estética podrán reabrir.



- Museos y bibliotecas. Su aforo no puede exceder el 30% de su capacidad.



- Comercio al por menor. Los establecimientos de comercio minorista podrán reabrir paulatinamente siguiendo protocolos de bioseguridad y restringiendo el alto volumen de personas en sus locales.



LO QUE SE MANTIENEN CERRADOS



- Restaurantes. Seguirán operando en entregas a domicilios.

- Bares y discotecas.

- Parques de diversiones o temáticos.

- Cines y teatros.

- Gimnasios, coliseos y estadios.

- Colegios y universidades. Seguirán actividades virtuales.

- Servicios religiosos.

- Terminales de transporte y aeropuertos.