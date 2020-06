Primera muerte por Covid en el país fue en febrero y no en marzo

La primera muerte por coronavirus en Colombia ocurrió el 26 de febrero pasado, veinte días antes de que se confirmara el primer caso positivo en el país, reveló este jueves el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



Según los datos del Ministerio de Salud, el primer caso de Covid-19 en el país fue confirmado el 6 de marzo en Bogotá, y el primer fallecimiento fue el de un taxista de Cartagena, el 16 del mismo mes, pero la información del Dane muestra que el coronavirus estaba en el país desde antes.



"La primera defunción por Covid-19 sospechoso se registró el 15 de febrero, mientras que la primera confirmada por esta enfermedad fue el 26 de febrero", manifestó la entidad estatal al divulgar el informe "Estadísticas Vitales" correspondiente al primer trimestre del año. Según el Dane, entre enero y marzo pasados "se reportaron 30 fallecimientos por Covid-19 confirmados, 94 casos sospechosos de Covid-19, y 2.135 por neumonías e influenzas".



Al cierre del primer trimestre, el Ministerio de Salud había confirmado 16 defunciones por coronavirus, prácticamente la mitad de los informados hoy por el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.



CÓDIGOS DE LA OMS



La diferencia en el número y las fechas de los decesos por coronavirus se debe a que el Dane "adoptó los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para codificar las defunciones por Covid-19 con base en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10)", según el organismo.



Esa clasificación tiene dos códigos: el "U07.1 Covid-19", para casos confirmados de defunción por Covid-19 mediante pruebas moleculares en tiempo real y cuyo resultado fue positivo, y el "U07.2 Covid-19", que es "extraordinario" por la pandemia y fue creado para las defunciones no confirmadas por pruebas moleculares pero que son sospechosas debido a su diagnóstico clínico y epidemiológico, explicó Oviedo.



"Es importante señalar que los casos codificados como U07.2 Covid-19 (fallecimientos sospechosos) serán estudiados por el Ministerio de Salud para ratificar la presencia del virus" con base en la información del Instituto Nacional de Salud (INS), agregó.



De esta manera, el Ministerio de Salud podrá "reclasificar el caso, ya sea como defunción por Covid-19 o por la patología que causó el fallecimiento", agregó el funcionario.



El pasado 5 de mayo la OMS había recomendado a los países que tuvieran muestras de pacientes con neumonías sospechosas de finales de 2019, analizarlas para identificar posibles casos de Covid-19 anteriores incluso al 31 de diciembre de ese año, cuando China informó por primera vez de la nueva patología.



DEMORAS EN REGISTRO DE DATOS



Oviedo explicó también que la información de defunciones que se carga en las bases de datos oficiales algunas veces va con rezago por distintos factores, con lo cual la validación de la causa de la muerte puede tardar hasta tres meses.



De las 30 defunciones confirmadas por Covid-19 en el primer trimestre, Bogotá concentró el 40 %, seguido por los departamentos del Valle del Cauca (23 %) y Bolívar (10%).



En cuanto a los 94 fallecimientos sospechosos, el mayor porcentaje ocurrió en el departamento de Antioquia (59 %). Según el boletín de ayer del Ministerio de Salud, en Colombia hay 77.113 casos confirmados de Covid-19 y 2.491 fallecidos.



‘LLEGÓ EN FEBRERO’



Por su parte, el pasado 1 de junio, Portafolio.co reveló los resultados de un análisis de la Universidad del Rosario, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Icahn School of Medicine at Mount Sinai de Estados Unidos, basado en las mutaciones del genoma del virus durante la dispersión de SARS-CoV-2 en el país, que encontró que el primer evento, según las mutaciones acumuladas en el genoma viral, ocurrió el pasado 17 de febrero, casi un mes antes de reportarse el primer caso en Colombia.



Juan David Ramírez, director del Laboratorio de Microbiología de la Universidad del Rosario, y que actualmente está procesando pruebas diagnósticas de Covid-19 en el país, dijo en ese momento que “la secuenciación del genoma del virus permite hacer una vigilancia de alta resolución de esta epidemia. Con estos datos se puede determinar el origen y dispersión de este, al poder establecer los distintos tipos de virus que circulan en diferentes regiones geográficas”.



