‘Nuestro gasoducto será eficiente tanto en costos como en las tarifas’

Para el sector gasífero del país se daba por descontado el montaje del gasoducto Jobo - Medellín para llevar el gas natural desde los campos hidrocarburíferos en el sur de Córdoba a la capital de Antioquia, y de ahí al centro del territorio nacional.



Pero sobre la mesa se puso otro proyecto, el tubo Jobo - Transmetano de Promigas, también para llevar el gas a Medellín. Su presidente, Eric Flesch, en diálogo con Portafolio, explicó porque la iniciativa no solo es eficiente, sino también mucho mejor en el costo beneficio para el usuario final, y que de paso terminará atendiendo la demanda de gas en el interior del país.



¿Por qué la propuesta de un gasoducto Jobo - Transmetano - Medellín, cuando ya hay sobre la mesa Jobo - Medellín?

Las reservas de gas de los campos de Ballena, Cusiana y Cupiagua están en declinación. Y todos los remanentes futuros del combustible están localizados en una franja que va de Córdoba a Cesar. La otra propuesta, que es de un productor, es un tubo de conexión, lo que significa que ese gasoducto es para uso exclusivo de esa gasífera, y que ningún otro productor puede hacer uso de esa infraestructura.



Y no solo se corre el riesgo que ese tubo se pierda si se llega a secar el pozo, ya que otros productores no tienen la conexión para el abastecimiento, sino que además el 62% de la demanda de este combustible está en el interior del país y se debe buscar conexiones que lleven el gas desde los campos que lo producen en Córdoba y Cesar a Medellín, Bogotá y hacia otras capitales.



Entre más conexiones haya, existe más garantía y confiabilidad en el suministro de este combustible para atender la creciente demanda.



La distancia del gasoducto Jobo - Transmetano - Medellín, es más larga que la del tubo Jobo - Medellín, ¿esto afectaría el costo para el usuario final?



Al mirar el mapa de Colombia para unir a Jobo con Medellín, el trazado de este gasoducto (que ya fue negado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), debe atravesar el Nudo de Paramillo a 2.800 metros sobre el nivel del mar, y con una pendiente del 25%, lo que terminaría siendo su montaje mucho más costoso a pesar de ser una distancia más corta que nuestra propuesta.



Además, si el gas natural llega primero a Medellín y no a Transmetano, para luego llevar el gas de la capital de Antioquia a Sebastopol (nodo cercano a Transmetano) en el Magdalena Medio y que hace parte del Sistema Nacional de Transporte (SNT), para conectarse con TGI y llevar el combustible al interior del país, se necesita una estación compresora adicional cuyo costo mínimo está en US$40 millones.



¿Por qué finalmente la propuesta de ustedes no afectaría el transporte y las tarifas?



En la dirección Transmetano - Medellín, el gas que viene de Jobo no necesita más fuerza porque ya está instalada allí la estación compresora y lo envía sin problemas a la capital de Antioquia. Al mismo tiempo, desde Transmetano se puede enviar el combustible al lado opuesto, al punto de Sebastopol para que llegue al interior del país.



Aquí no necesita más compresión, es decir el ahorro son US$40 millones. Además, la demanda está abierta a todos los productores. No habría exclusividad del tubo para un sola empresa. El gasoducto Jobo - Transmetano - Medellín, económicamente resultaría más barato.



Casi al nivel del mar, por el Magdalena medio, el transporte del gas necesita menos compresión, pero para llevarlo a lugares ubicados en la altitud se necesitan estaciones compresoras que den fuerza o empuje a ese gas que se transporta, ahí se elevan los costos. Aquí el tema no es de distancias, sino a que grado de compresión se lleva por el tubo este combustible.



¿Cuál es la inversión del gasoducto Jobo - Transmetano - Medellín?



La inversión solo sería para el montaje del tubo de Jobo a Transmetano, ya que este último punto hace parte del gasoducto bidireccional que va desde la capital de Antioquia a Sebastopol. Su costo además no requería de grandes desembolsos porque el terreno por donde está trazado es prácticamente llano, ya que iría desde el sur de Córdoba hasta el Magdalena Medio.



El trazado ya tiene la aprobación de la Anla en el Diagnóstico Ambiental de Alternativa. La propuesta del gasoducto por el Nudo de Paramillo, ya lo rechazó la entidad ambiental. Su montaje es más costoso por la topografía, por la presión y los compresores adicionales que debe tener ese gasoducto.



La distancia de la línea Jobo - Transmetano - Medellín son 367 kilómetros, y la del proyecto Jobo - Medellín son 285 kilómetros, es decir la diferencia son 82 kilómetros. Pero el costo de la tarifa para la demanda no tendrá diferencia y será competitiva ya que si bien la longitud del tubo es mayor en nuestra propuesta, no que habrá mayores inversiones para su montaje por la geografía, y porque ya hay instalados 67 kilómetros de un tubo bidireccional.



El montaje tardaría cuatro años. La inversión para la construcción de toda la infraestructura del tubo que son cerca de 300 kilómetros de longitud entre Jobo y Transmeta está calculada en US$400 millones.



¿Por qué la fórmula del ‘open season’ para el desarrollo del gasoducto?



Es un mecanismo abierto y transparente donde la demanda participa sobre la capacidad de la nueva infraestructura. Este mecanismo permite ofrecerle al país una solución de transporte competitiva y atractiva donde la demanda escoja la capacidad de transporte deseada.



Asimismo, para los productores el mecanismo también les llamaría la atención, porque les permite enfocar sus recursos en actividades de exploración y producción para sacar ese combustible y venderlo en mercados del interior del país.Nuestro trazado será eficiente tanto en costos, como en las tarifas.



