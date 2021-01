Nueva cepa del virus se extiende, mientras Europa inicia vacunación

Diezmados, semiconfinados y recelosos ante la nueva cepa del coronavirus que se propaga por el mundo, algunos países de la Unión Europea (UE) comenzaron a vacunar este sábado y otros lo harán el domingo, mientras la OMS advertía que la de covid-19 no será la última pandemia.



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que la historia muestra que el coronavirus "no será la última pandemia" y recordó que los avances sanitarios resultarán insuficientes si no hay cambios respecto al calentamiento global y el bienestar animal.



"Gastamos dinero cuando estalla la crisis, pero cuando se acaba, nos olvidamos y no hacemos nada para prevenir la siguiente. Es el peligro de los comportamientos a corto plazo", lamentó en un mensaje de video grabado para la conmemoración el domingo del primer Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias.



En tanto, en la UE empezaron a llegar este sábado a hospitales y almacenes los primeros lotes de vacunas producidas por los laboratorios estadounidense Pfizer y alemán BioNTech.



Como ya ocurrió en Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Suiza, Costa Rica o México, los primeros ciudadanos en recibir la vacuna serán personas de edad avanzada y personal sanitario. Cada país establecerá sus prioridades y la mayoría de naciones europeas prevén suministrarla a partir del domingo.



Pero en Alemania empezaron a vacunar desde el sábado y la primera persona que recibió el inmunizante fue Edith Kwoizalla, de 101 años, que vive en una residencia de ancianos en el este del país.



Hungría también fue uno de los primeros países de la UE en vacunar y desde el sábado la suministró a personal médico, pocas horas después de que el inmunizante llegara en territorio húngaro.



Lo mismo hizo Eslovaquia. Las vacunas, uno de los bienes más preciados en este momento en todo el mundo, están llegando en camiones frigoríficos desde la fábrica de Pzifer en Puurs, en el noreste de Bélgica, y son escoltadas por las fuerzas del orden.



En España, un camión llevó el cargamento al centro de almacenamiento de Pfizer en Guadalajara (centro). Las autoridades del país, donde ya hay más de 50.000 muertos por coronavirus, esperan haber vacunado en junio a entre 15 y 20 millones de personas, sobre una población de 47 millones.



En Italia, donde las vacunas llegaron el viernes desde la frontera austriaca, el primer ciudadano en ser vacunado será una enfermera italiana de 29 años en un hospital de Roma. Italia es el país más enlutado de Europa por esta pandemia, con 71.000 decesos, pero según los sondeos, solo un 57% de la población desea vacunarse pese a que los científicos estiman que la inmunidad colectiva llegará cuando entre el 75 y el 80% de la población esté vacunada.



En Francia, donde más de 62.000 personas murieron por el covid-19, las primeras inyecciones se efectuarán en dos residencias de ancianos.



LA NUEVA CEPA SE EXTIENDE



Los casos de personas contaminadas por la nueva variante del virus surgida en Reino Unido siguieron apareciendo este sábado en otros países, como en Canadá, donde los afectados son una pareja que no tiene antecedentes de viajes.



También en Italia, Suecia, España y Japón aparecieron casos de la nueva cepa, luego de que se detectaran contagios en países como Francia, Alemania, Líbano y Dinamarca. Desde el 20 de diciembre, los habitantes de varias partes de Inglaterra respetan un confinamiento para intentar frenar esta nueva variante del virus, en principio más contagiosa.



Este sábado, un total de 24 millones de personas, es decir un 40% de la población de la región, debía permanecer en sus casas. Tras confirmarse esta mutación del virus, que sólo se detecta si se analiza la secuencia del genoma virus tras un test PCR, numerosos países cerraron sus puertas con el Reino Unido y algunos mantienen hasta hoy esas restricciones en sus conexiones aéreas, marítimas o terrestres.



Japón, en tanto, anunció el sábado que prohibirá la llegada de extranjeros no residentes a partir del lunes y hasta finales de enero, después de que encontraran en el país nipón los primeros contagiados por la nueva cepa.



En todo el mundo, la pandemia ya ha matado a más de 1,75 millones de personas y ha provocado casi 80 millones de contagios. En China, donde brotó el virus a finales de 2019, los dirigentes del Partido Comunista (PCC) se felicitaron por el "extraordinario" éxito del país frente a la pandemia, oficialmente erradicada en su territorio, días antes de que llegue al país una misión de la OMS que intentará aclarar los orígenes del coronavirus.



"CONSECUENCIAS DEVASTADORAS"



En Estados Unidos, que sigue siendo el país más afectado del mundo por el coronavirus en términos absolutos, el presidente electo Joe Biden advirtió el sábado de "consecuencias devastadoras" para millones de ciudadanos en dificultades por la crisis desatada por la pandemia si el mandatario saliente, Donald Trump, no firma el enorme paquete de estímulo económico aprobado por el Congreso.



Tras meses de negociaciones, los legisladores aprobaron el lunes un paquete de apoyo a la economía por unos 900.000 millones de dólares, pero Trump lo rechazó pidiendo, entre otras cosas, un aumento de las ayudas directas a los hogares. "Sólo quiero que nuestro maravilloso pueblo tenga 2.000 dólares en lugar de los míseros 600 dólares que están ahora en el texto", insistió este sábado en Twitter.



En tanto, en América Latina y el Caribe, donde ya hay más de 495.000 fallecidos y 15 millones de contagios, México recibió este sábado un segundo cargamento con 42.900 dosis de vacunas de Pfizer/BioNTech. Con este nuevo lote se dará continuidad al plan de vacunación lanzado en ese país el jueves, al igual que en Chile y Costa Rica.



AFP