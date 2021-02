Lo que debe saber de la nueva normalidad en Bogotá

Desde las 00 horas de este miércoles, la 'normalidad' volvió a las nueve UPZ que se encontraban con cuarentena estricta. Estas zonas de la ciudad, en las que habita cerca de 1,5 millones de personas, habían quedado con restricción a la movilidad desde el sábado pasado y debían seguir así hasta la medianoche del 12 febrero.



El anuncio lo hizo ayer la alcaldesa Claudia López luego de reunirse con el Comité Epidemiológico Nacional. La primera decisión tiene que ver con que se levanta la alerta roja en el sistema hospitalario. Pero mientras baja aún más la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) estará en alerta naranja.



Según la mandataria, el lunes por la noche, la demanda de UCI había bajado al 81 por ciento y esperaba que en el transcurso de las siguientes horas se ubicaran en el 80 por ciento. Llegaron a estar en 94 por ciento. También destacó que los casos activos habían caído de 48.000 a 32.000.



Las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) que estaban en cuarentena eran Los Cedros (Usaquén), Castilla y Timiza (Kennedy), Fontibón (Fontibón), Garcés Navas y Boyacá Real (Engativá) y Tibabuyes, Suba y El Rincón (Suba).



Solo en el caso de El Rincón, López dijo que si bien se levantaba la medida, continuaba con seguimiento a los indicadores y el comportamiento de los ciudadanos.



Eso sí, la mandataria advirtió que “Bogotá va a seguir dependiendo todo el 2021 de nuestro cuidado individual y colectivo, de adoptar y cumplir las medidas de cuidado que acordamos como ciudad”.



Agregó que “debemos mantener una nueva manera de vivir con ciertas restricciones, pero también con la posibilidad de desarrollar nuestras actividades”.



Colegios y universidades



Con respecto al sector educación, la Alcaldía decidió el retorno gradual, progresivo y seguro de las instituciones colegios y jardines privados a partir del próximo lunes 8 de febrero, mientras que el de las instituciones públicas desde el 15 de febrero.



Todos estos establecimientos deberán cumplir los distanciamientos establecidos por los protocolos del sector educativo, tener registro y aprobación de la Secretaría de Educación y deberán dar prioridad a la educación inicial.



En al caso de las universidades, según la alcaldesa, podrán funcionar funcionar de manera presencial entre las 10 a. m. y las 4 p. m. y entre las 7 p. m. y las 11 p. m. También deben cumplir con un aforo máximo del 35 por ciento.



Horarios para funcionar



Otra novedad entre los anuncios de Claudia López es que se regresa al sistema escalonado de horarios en los sectores de comercio, manufactura y construcción, como se aplicó durante los momentos más difíciles del primer pico.



En el caso de almacenes y centros comerciales, podrán funcionar de 10 a. m, y 11 p. m.; la manufactura, de 10 a. m. a las 5 a. m.,y la construcción, entre 10 a. m. y las 7 p. m.



Las únicas actividades que pueden funcionar todo el tiempo son las consideradas esenciales, como droguerías, tiendas y supermercados, que podrán funcionar todo el tiempo.



Y si bien no habrá toque de queda, la alcaldesa dijo que los establecimientos comerciales no esenciales solo pueden funcionar hasta las 11 de la noche.



Vuelve el fútbol al Campín



Durante la rueda de prensa, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, anunció que volvía el fútbol al estadio El Campín. Según el funcionario, desde este jueves se prestará a los equipos bogotanos Millonarios y Santa Fe.



Igualmente se levanta la restricción a los parques metropolitanos y la ciclovía, a partir del domingo 7 de febrero, desde las 7 a. m. hasta las 2 p. m.



Sigue el pico y cédula



Lo que sí continúa aplicándose es el pico y cédula para ingresar a establecimientos comerciales, públicos y bancarios, con excepción de restaurantes, gimnasios, cines, teatros, museos, parques de diversiones y temáticos. No obstante, habrá control de aforo, de distanciamiento de mesas, ventilación adecuada y demás medidas de bioseguridad.



REDACCIÓN BOGOTÁ / EL TIEMPO