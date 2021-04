Conozca todo sobre las nuevas medidas de bioseguridad para los vuelos

Desde el 7 de abril empezó a regir el nuevo protocolo de bioseguridad en los vuelos nacionales e internacionales. Por eso aquí le resolvemos las dudas que quizá usted tiene.



No. Si tiene un vuelo nacional no requiere PCR negativa, según la resolución 411 del Ministerio de Salud. Sin embargo, esta advierte que las aerolíneas les debe impedir el abordaje a pasajeros que presenten síntomas asociados a covid-19, que tengan contacto estrecho con una persona que ha sido contagiada o hayan sido diagnosticados con el virus en los últimos 14 días.



También deben impedirles el viaje a quienes reporten en la aplicación CoronApp que tuvieron una prueba positiva en los últimos 14 días.



¿Se puede viajar durante las cuarentenas estrictas?

Varias ciudades han impuesto toque de queda para enfrentar el tercer pico de covid-19 en el país. De este modo, las personas que ya tenían reservado vuelos con anterioridad a las fechas de las cuarentenas estrictas pueden viajar.



¿Necesito prueba PCR para vuelos internacionales?

Para entrar al país debe presentar una prueba PCR negativa para covid-19, tomada en las últimas 96 horas en el país de origen.



Si usted es extranjero, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, advirtió que si no cumple con este requisito será inadmitido en el territorio nacional.



Sin embargo, los colombianos y los titulares de visa R. M, cortesía o diplomáticos que no puedan presentar la prueba PCR negativa les deben permitir el embarque si manifiestan la imposibilidad de tomarse la prueba u obtener el resultado en el tiempo señalado. Pero una vez ingrese al país, deberá:



A. Realizarse la prueba PCR y guardar aislamiento preventivo hasta que obtenga el resultado. El valor de esto deberá ser asumido por cada persona.



B. Realizar el aislamiento preventivo obligatorio por 14 días.



Recuerde que también debe llenar el formulario Check-Mig, de Migración Colombia, entre 24 a 1 hora antes de su vuelo.



¿Requiero prueba negativa para salir del país?

Para salir de Colombia no le exigirán prueba negativa, pero no podrá abordar si presenta síntomas de covid-19 o ha estado en contacto con alguna persona positiva en los últimos 14 días. Tampoco si en la aplicación CoronApp registra que tuvo resultado positivo en los últimos 14 días.Sin embargo, debe revisar si el país de destino exige prueba de covid-19.



¿Desde qué edad deben usar tapabocas las personas en el vuelo?

Las personas que tienen de dos años en adelante deben usar de manera permanente y obligatoria el tapabocas en los vuelos y aeropuertos. Le recomendamos ponerse en contacto con su aerolínea para conocer si le exigen algún tipo específico de tapabocas.



El Gobierno recomienda que los mayores de 60 años o quienes presenten comorbilidades usen un tapabocas tipo N95.



También se recomienda a los viajeros portar múltiples tapabocas para reemplazarlos durante el vuelo. Cuando el vuelo sea de más de dos horas, se recomienda realizar el cambio del tapabocas cuando esté sucio o mojado.



¿Siguen las restricciones de vuelos desde Brasil o Reino Unido?

Sí. Espinosa informó que se mantienen las restricciones para el ingreso de viajeros desde Brasil y el Reino Unido, así hagan escalas en otros países.“Las escalas no eliminan el origen del vuelo”, aclaró. Asimismo, el Gobierno sigue tramitando un posible vuelo humanitario desde esos destinos.





POLÍTICA / EL TIEMPO

Si tiene otra duda escríbanos a luimer@eltiempo.com