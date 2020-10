Nuevas restricciones generan incertidumbre en el comercio

Archivo particular

Europa se enfrenta a la segunda ola de coronavirus, por lo que varios países han tenido que implementar medidas restrictivas en sus economías. Y si bien por ahora estas son locales, el rápido avance de la enfermedad tiene en alerta al comercio internacional.



(Drástica caída del comercio latinoamericano).

“Es indudable que este tipo de restricciones tiene un efecto sobre el consumo y la demanda de buena parte de los bienes que vendemos allá, como lo pudimos apreciar en la primera ola. Lo que no sabemos aún es cuál puede ser la magnitud de este efecto”, explicó Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex.



En lo corrido del año hasta agosto, de acuerdo con las cifras de Procolombia, las exportaciones no minero energéticas del país hacia Europa dejaron 1.712 millones de dólares, 3,7% menos de lo que hacía en 2019, pues en los primeros ocho meses del año pasado, las ventas totalizaron en 1.777 millones de dólares.



(Compras de Colombia en el exterior cayeron 27,3% en agosto).



“La Organización Mundial del Comercio ha mejorado sus previsiones respecto del comportamiento del comercio internacional. Si recordamos, inicialmente había dicho que el comercio mundial caería entre un 13% y un 32%. Ahora estima que la caída del comercio mundial puede estar alrededor del 9%”, agregó Díaz.



La organización, explicó que durante agosto, las exportaciones de mercancías sólo crecieron en China durante agosto (9,5%). “En general, el comercio de productos siguió disminuyendo en la mayoría de las regiones en agosto de 2020, solo China experimentó el único aumento de mercancías y mientras varios mercados se han reabierto y han demandado estos productos chinos, las importaciones de mercancías cayeron en todos los ámbitos en el mundo, como consecuencia sobre todo de las afectaciones por la pandemia”, estableció la OMC.



Para Díaz, el efecto que pueda tener la segunda ola por coronavirus, todavía no está previsto.



“No sabemos cuál puede ser el impacto de estas nuevas restricciones pero indudable que de generalizarse y prolongarse, ellas deteriorarán la recuperación que estaba mostrando el comercio”, señaló el presidente de Analdex.



En 2020, de acuerdo con Global Trade Alert, se impusieron 196 medidas al comercio que afectan a Colombia, de estas 112 son restrictivas.



En el caso de los países europeos que en este momento están retomando las restricciones de movilidad, España ha tomado cuatro medidas de intervención, mientras que Francia ha hecho tres, Italia dos y Alemania cinco. Todas afectan las ventas de Colombia en su mayoría en contra de los alimentos, frutas y nueces.



En lo corrido del año hasta agosto, los productos que muestran desempeños en positivo, por sus ventas a Europa son el café verde, las frutas frescas, azúcar de caña y los derivados del cacacao que reportan crecimientos del 13,6%, 9,2%,11,4%, 23,7% y 13, 0%, señalan las cifras de Procolombia. El crecimiento más grande lo reportan las frutas y hortalizas con 13 millones de dólares, mientras que en 2019 fueron 10 millones de dólares, el segundo crecimiento más alto lo tienen el café , allí las ventas de este año van en 491 millones de dólares, mientras que el año pasado eran 433 millones de dólares.



Los departamentos con ventas reportadas a Europa en positivo este año son Atlántico que creció 23,2%, Seguido de Huila con 18,6% y Valle del Cauca con 13,9%.