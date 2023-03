Nueve empresas, interesadas en participar en subasta 5G en el país

El Museo Nacional de Bogotá fue el lugar escogido para albergar a diferentes actores del ecosistema de las telecomunicaciones con el fin de abordar las temáticas de conectividad, el 5G y su implementación.

(Así avanza la liberación del espectro la red 5G en América Latina).



El evento titulado ‘Inclusión Digital en Colombia’ fue presidido por la ministra de las TIC, Sandra Milena Urrutia, quien señaló que el 5G hará parte de la estrategia ‘Conecta TIC 360’, la cual busca democratizar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

De acuerdo con la Ministra, esta tecnología de quinta generación beneficiará a todos los sectores del país, así como a la ciudadanía, a las empresas, a los consumidores y al sector público.

“Para el Gobierno del cambio el acceso a las TIC es un derecho y no un privilegio y en esa medida nuestra responsabilidad es conocer a profundidad los temas para tomar decisiones basadas en datos y experiencias. Ese es el objetivo de este tipo de espacios que nos permitan estar mejor preparados para los diferentes procesos que lideraremos en torno al 5G”, señaló Urrutia.

(El 5G cada vez más cerca de ser una realidad en A. Latina, dice Huawei).



Frente a la subasta del 5G en el país, la Ministra de las TIC explicó que el camino para implementar el 5G en el país empezó el pasado 21 de diciembre, luego de que el Ministerio publicara el plan de acción para la realización del proceso de selección objetiva que permita la masificación de 5G.

En esta apuesta se recibieron nueve manifestaciones de interés para operar y prestar servicios móviles en las bandas y frecuencias que van desde los 10 MHz de espectro radioeléctrico en la banda de 700 MHz hasta los 2.8 GHz en la banda de 26 GHz.

“Las manifestaciones de interés en el proceso para otorgar permisos de uso de espectro radioeléctrico están en las bandas de frecuencia de 700 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 3500 MHz y 26GHz para la operación y prestación de servicios móviles terrestres identificadas para Telecomunicaciones Móviles Internacionales”, señaló el MinTIC.

Asimismo, la ministra Urrutia dijo que “contamos con una estructuración de selección objetiva. En el segundo trimestre presentaremos el borrador del proceso de subasta y esperamos que para el tercer trimestre se pueda presentar el proceso de selección objetiva. Es de destacar que luego de que se publicara el plan de acción, se recibieron nueve manifestaciones de interés en participar en la subasta”.

(Ministerio de las TIC tendrá apoyo de la ONU para la subasta del 5G).



De cara a la renovación del espectro en el país, la Ministra afirmó en su presentación que hasta el momento se ha renovado el 40% del espectro que se tenía programado y se espera que las renovaciones continúen en los próximos meses hasta completar el 66 %.

“Gracias a la sumatoria de esfuerzos que estamos haciendo, llevaremos el servicio de internet a través de diferentes acciones como impulsar a los pequeños operadores de internet y redes comunitarias, mejorar la red de fibra óptica y aumentar la cobertura del servicio en los departamentos abandonados como Amazonas, Guainía, Vaupés, Vichada y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, agregó la ministra Urrutia.



Empresas interesadas

Según señaló la ministra de las TIC, nueve serían las organizaciones interesadas en participar en la próxima subasta del espectro 5G.

Entre las empresas que enviaron sus cartas, en las que se incluyen comentarios para tener en cuenta en el proceso, se encuentran: Tigo, Colombia WB Hots, Claro, EGC Colombia, ETB, Global Play , OSC Top Solutions Group, Movistar, y WOM.

La agenda académica



El evento también contó con una agenda de charlas en la que algunos de los actores más relevantes del ecosistema señalaron la importancia de seguir trabajando mancomunadamente para llevar conectividad a las zonas más apartadas de Colombia y mejorar en infraestructura.

Durante su intervención, Lucas Gallitto, director para América Latina del Sistema Global para Aplicaciones Móviles, GSMA, dijo que hoy la conectividad es un derecho que permite aumentar la productividad en los países. “Es así como la forma en que asignemos ese espectro y ese servicio debe seguir ese fundamento”, afirmó en su intervención.

Por su parte, Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group y experto en telecomunicaciones, reconoció el debate colombiano sobre el acceso a internet como un derecho, “no hay infraestructura más poderosa que el internet, es el igualador más importante de la sociedad”.

Pamela Gidi, exsubsecretaria de Telecomunicaciones de Chile, señaló en su intervención que el país viene por un “buen camino” en la ruta hacía el 5G. “Nuestro aprendizaje le puede servir mucho a Colombia. Sabemos que el espectro en manos del estado no sirve y si bien es un bien nacional si no se concesiona a una empresa para que haga la inversión, en el caso de Chile fue de US$3.000 millones para despligue de la infraestructura 5G, la ciudadanía y las empresas no se van a beneficiar”, dijo Gidi.

En la región se empieza a liberar espectro

De acuerdo con un informe de la organización 5G Americas, entidad que reúne a proveedores de servicios y fabricantes de la industria de las telecomunicaciones, nueve países en Latinoamérica “han anunciado, comenzado o completado procedimientos para la asignación de frecuencias de espectro para servicios móviles”. Naciones como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay han dispuesto el otorgamiento de más frecuencias para la industria.

​JOHANA LORDUY

@johanalorduy4