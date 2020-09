Nuevo capítulo en la pólemica aprobación del fracking en Colombia

Archivo particular

El Consejo de Estado negó una medida cautelar por medio de la cual se pedía la suspensión temporal del decreto 328, el cual establece los lineamientos para la ejecución de proyectos piloto de fracking en Colombia.



La decisión de mantener las pruebas a pesar de la petición se da porque según el alto tribunal el fracking no vulnera el principio de precaución y el decreto está alineado con lo que propuso la Comisión de Expertos en esta materia.



Así las cosas, el Consejo de Estado da vía libre a que el Gobierno Nacional siga adelante con los pilotos.



Aunque el tribunal no tumba la ejecución de los pilotos, recomienda que se tendrán que seguir nuevas normas que recogen los estándares internacionales de la American Petroleum Institute (API) y The Norwegian Shelf’s Competitive Position.