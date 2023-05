‘Fondo de combustibles, mayor riesgo para regla fiscal’: Bonilla

En el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se está llevando a cabo el empalme entre el ministro saliente, José Antonio Ocampo, con su sucesor, Ricardo Bonilla, quien se posesionó este lunes 1 de mayo en el cargo y llevará las riendas de la cartera.



El 2 de mayo, Bonilla hizo su primera participación en un evento público, el seminario “Hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa”, organizado por Minhacienda, Fedesarrollo y la Dian, y en el cual también participó Ocampo.



Bonilla habló de continuar con las políticas que se venían impulsando en el ministerio. “Apenas estamos haciendo empalme. Entré en un momento en que las cosas ya están andando y tengo que ponerme al día”, aseguró. También dijo que “hubo un cambio de persona, pero no de política”.



Según el ministro, el Gobierno se compromete con la continuidad de las políticas que se vienen trabajando, lo que significa seguir buscando la estabilidad económica y bajar los déficit fiscal y de cuenta corriente.



“Creemos que hay que seguir en la senda de cómo bajar esos déficit para mantener la estabilidad económica del país. Nos comprometemos a mantener la regla fiscal, pero el mayor riesgo que tiene la regla fiscal es el financiamiento del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc)”, aseguró el ahora ministro.



Bonilla criticó que la Administración actual heredó un déficit de $36 billones del gobierno anterior en materia de combustibles. Dijo que “eso significa: o que Ecopetrol no tiene excedentes y no puede financiar al país o que estamos usando gasto social para pagar combustibles”. Según el ministro, es necesario “ser serios” con los precios.



Además, se refirió a la autonomía e independencia del Banco de la República y reiteró que “el Gobierno es profundamente responsable”, con los logros de la constitución de 1991.



¿Tributaria a la vista?



El ministro destacó la importancia de seguir avanzando en la tributación de personas naturales, y aseguró que “todavía no es suficiente”, pero descartó la posibilidad de una nueva tributaria, por ahora.



“La reforma tributaria que se hizo en Colombia va en la dirección correcta, aumenta la tributación de personas naturales, eso tendría que aumentar más en el mediano plazo, y balancearse con la tributación corporativa, que hoy es muy grande”, dijo Bonilla.



El ministro también anunció que hacia mediados del próximo año buscará evaluar los resultados de la reforma tributaria, una vez se tengan los balances de recaudo de 2023, y se puedan comparar con los de 2022, antes de la entrada en vigencia de la reforma.



“El factor más importante de la reforma fue en el impuesto de renta, si bien el impacto se va a ver en 2023, esas declaraciones se reciben en 2024, y solo hasta ese momento podremos evaluar el impacto. Lo que se buscó con la reforma fue que con las personas naturales de medianos y altos ingresos se aumentara el recaudo, y que las personas jurídicas fueran balanceando y participaran menos. Eso lo tenemos que evaluar en unos 15 meses”, indicó.



Bonilla también dijo que buscará “profundizar la tributación” de plataformas digitales, que no tienen sede física en Colombia, pero sí una presencia económica representativa. “En la tributaria quedó una base de 15%, eso se comenzará a mirar”, aseguró.



