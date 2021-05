‘Nunca habíamos tenido un año con tanta incertidumbre’

Este es un país con personas de mucho empuje, templanza y resiliencia, y la actual coyuntura va a ser superada.



(Lea: Los carros eléctricos costarán menos que los de gasolina en seis años)



Esas palabras son del gerente de Autogermana, Andrés Fuse, que en Colombia representa las marcas BMW, Motorrad y MINI, para quien el país atravesó la tormenta perfecta y ahora a cada persona le toca aportar un granito de arena para seguir adelante.

¿Cómo ve el 2021?



La valoración no es sencilla, este año hay una confluencia de factores que hacen un panorama muy incierto y ambiguo, tenemos la pandemia, en las calles hay reclamos sociales, y particularmente el sector automotor vive en todo el mundo una escasez de partes.



Este es un año de retos. Soy colombiano, crecí en este país y estoy convencido que tenemos resiliencia, temple, pujanza y como nación vamos a encontrar la salida.

Ahora, como empresa confiamos en que se resolverán las coyunturas y le seguimos apostando al país y pensamos en inversiones.



Y con nosotros, a nuestro personal que les agradecemos que mantienen este vehículo encendido y rodando. El segundo semestre esperamos tranquilidad, que se resuelvan los temas y que el país se recupere.



¿Qué opina del proyecto fiscal?



Es un tema profundo, tiene de largo y de ancho, somos una empresa con 40 años de historia y tenemos un compromiso con el país generando empleo, y contribuir al desarrollo.



En esa medida estamos dispuestos a poner nuestra parte, para que los temas sociales se resuelvan.



Esto tiene muchas formas de ser abordado, si pagar más impuestos es la fórmula, nuestro compromiso es seguir aportando para que el país salga adelante.

Creo que esa es una parte de la solución, pero hay otros temas que el país debe abordar.



Le cambio de tercio, ¿cómo le va Autogermana este año?



Autogermana vive la situación de muchas empresas del sector.

Tenemos dolor de patria: vitrinas vacías, por miedo a que sean vandalizadas; ver que la gente tiene que caminar de 4 a 6 horas, porque no hay transporte; saber que las condiciones de la gente se han afectado, ya que debido a los cierres los clientes no llevan los carros a mantenimiento. Y luego ver cómo hay tanto sufrimiento acumulado desde las diferentes orillas, esto no es fácil.



En medio de ese escenario, la compañía está bien. Después del 2020, en términos relativos, mejoramos. Este año arrancamos con un poco más de estabilidad, el ciclo comercial se ha recompuesto y los clientes vuelven a los talleres.



Ello se traduce en que las diferentes líneas de negocios muestren cifras positivas. Y más allá de lo coyuntural, vemos algo atípico y es que la disponibilidad de productos de la matriz no es suficiente para atender la demanda.



La recuperación de algunos negocios hizo que los fabricantes se quedaran cortos en producción y otro tanto pasó a sus proveedores.



Esa situación ha generado que hoy las plantas no estén al 100% para abastecer la demanda. Pero en ese entorno en el cuatrimestre del año vamos bien.



¿Cuánto durará el desabastecimiento de partes?



La realidad es que aún no se corrige. Hoy nosotros, en pedidos hablamos del segundo semestre y todavía no tenemos toda la disponibilidad.



¿Qué lanzamientos hay este año?



Vamos a tener 4 sorpresas inmediatas: por primera vez los 4 modelos más deportivos de la marca BMW están al mismo tiempo. Tenemos las actualizaciones de los modelos BMW: M3, M4, X5M y X6M.



Además, en el segundo semestre tenemos programada la presentación de MINI E, el modelo 100% eléctrico.



¿Cómo van las ventas?



Hasta abril, habíamos colocado 1.250 unidades entre BMW y MINI. Esto nos coloca en terreno positivo y de crecimiento. Soy optimista, pero las perspectivas cambian cada semana, y es difícil mantener las proyecciones.



¿Cómo van los eléctricos y los híbridos?



Ambos van muy bien, somos de los primeros en entrar al mercado con esos modelos, desde el 2014, son siete años metidos en esto, el incremento de ventas es significativo y los porcentajes de crecimiento son desbordados.



Hoy tenemos camionetas y autos híbridos; además el i3 sigue siendo un éxito, son miles de carros los que hemos colocado.



Ya hay carros eléctricos con más de 100.000 kilómetros en las vías y siguen sin ningún problema.



¿A qué atribuye ese crecimiento?



El crecimiento de las ventas está directamente relacionado con las políticas del Gobierno de Colombia, con aranceles, IVA, exención de restricción de circulación, sin esos incentivos no estaríamos tan bien.



Esa política llevó a que, como país, estemos siempre entre los 7 mercados de la marca con mayor penetración de tecnologías limpias en todo el mundo.