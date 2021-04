oBoticário estrena nueva tienda en Bogotá

La marca de productos de belleza oBoticário abrió recientemente una nueva tienda en el centro comercial Parque La Colina, en el norte de Bogotá.



Con esta nueva ubicación, la empresa de origen brasileño alcanza las 11 tiendas en Bogotá; aunque se espera que en los próximos años llegue a más de 30 puntos en la ciudad. Así lo asegura Luciana Alves, country manager de OBoticário Colombia.





De acuerdo con Alves, se eligió el centro comercial Parque La Colina porque “es un lugar estratégico y va en sintonía con el portafolio de productos de la marca. Además, es un punto increíble por la cantidad de personas que recibe”.



oBoticário es una marca de productos de belleza enfocado en ingredientes naturales, libre de crueldad animal, y cuenta con más de 500 productos veganos.



Alves explicó durante la apertura del nuevo punto, que incluso con la recesión económica de la pandemia, la marca tiene proyectado un crecimiento en Colombia para 2021 de hasta dos dígitos por encima de la media del mercado del año pasado.



De acuerdo con la ejecutiva de oBoticário, las tiendas de la compañía ofrecen a sus visitantes una experiencia distinta a otros almacenes de belleza porque contienen una gran variedad de productos: perfumes, cuidado facial y corporal, cuidado del cabello, kits de regalo, entre otros. “Tenemos la intención de crear un parque de diversión de la belleza, hecho con mucho amor para los bogotanos”, dijo Alves.



oBoticário llegó a Colombia en 2014, con su primer local en el centro comercial Titán de Bogotá. Desde entonces se ha desplegado hábilmente gracias a una mezcla de tiendas físicas, ventas por catálogo, tiendas virtuales y domicilios a través de varias plataformas digitales.



La multinacional brasileña tiene más de 40 años en el mercado internacional y cuenta con más de 4.000 tiendas en el mundo.



Industria de la belleza en Colombia



La pandemia ha dejado diversas consecuencias significativas en varios sectores de la economía en Colombia. En particular, el mercado de cosméticos y belleza nacional esperaba alcanzar en 2020 una cifra de 4.171 millones de dólares.



Pero las cuarentenas y cierres de almacenes en todo el país hizo que las ventas no crecieran sino que cayeran en un 6,3% frente a la cifra de 2019, según cálculos de la Andi. Factores como el teletrabajo y el uso de tapabocas causaron que en 2020 el gasto per cápita anual de cosméticos pasará de casi 200.000 pesos a 179.000 pesos. Esto representó una caída de 9,75%.



Sin embargo, se pudo notar que algunos productos sufrieron más que otros, los más afectados fueron los de maquillaje. Por ejemplo, los labiales y rubores cayeron mucho más que los productos para ojos.



En contraste, el mercado de productos de cuidado de la piel y el cabello ha aumentado su popularidad, no solo en Colombia sino en todo el mundo. Esto se puede explicar porque durante muchos meses no fue posible ir a salones de belleza o centros de estética, lo cual motivó a los usuarios a hacerse tratamientos en casa.