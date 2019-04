Obras civiles impulsan la demanda de concreto

En febrero pasado se produjeron 578.600 metros cúbicos de concreto en el país, 35.700 más que en mismo mes del 2018, cuando sumó 542.900.



Según los datos presentados ayer por el Dane, esto significó un incremento de 6,6%. Sin embargo, un hallazgo interesante del informe tiene que ver con la dinámica por parte de las compañías que desarrollan obras civiles: “Hicieron pedidos por 118.800 metros cúbicos, lo que representó un aumento de 39,8% en el periodo analizado”, explica el estudio.

En contraste, la categoría de edificaciones, que incluye obras diferentes a la vivienda (es decir, hoteles, comercio y oficinas, entre otras), registró una variación de -5%.



En el caso particular de la demanda de concreto por parte de las empresas que desarrollan casas y apartamentos en Colombia, el resultado no fue el mejor, ya que la cantidad de metros cúbicos producidos pasó de 271,5 en febrero del 2018 a 266,8 en el mismo mes de este año, para una caída anual de 1,7%. De esta forma, junto con las edificaciones de todo tipo de usos restaron 2,3 puntos porcentuales al total.



LEVE CAÍDA



La entidad estadística también discriminó la información de lo que se distribuyó por tipo de vivienda y tanto en la de interés social (VIS) como en la de rangos medio y alto (no VIS), la producción de concreto cayó 0,7% y 2%, respectivamente.



Portafolio consultó al viceministro de Vivienda, Víctor Saavedra, sobre las expectativas que tiene frente a la dinámica de la vivienda y destacó que la tendencia empezó a revertirse, ya que –por ejemplo– las iniciaciones de nuevas VIS cerraron febrero con un crecimiento anual de 1,4%.



“Incluso, frente a enero pasado, la variación fue de 6,2% y la meta, en el 2019, es crecer 20%, a través del programa Mi Casa”, reveló.



En línea con esto, la expectativa de los constructores para este año se centra en la demanda de insumos –entre ellos, el concreto– por parte de los desarrolladores de proyectos. Con esto, la idea es que los diferentes indicadores empiecen a ajustarse.



Entre ellos, el Viceministro también destacó el área aprobada en febrero pasado: aumentó 8 por ciento, sobre todo en departamentos como Tolima, Valle del Cauca y Atlántico, donde –según el funcionario– el programa Mi Casa Ya se ha consolidado, y empieza a trazar una ruta para fortalecer una tendencia alcista.



EN LAS REGIONES



En este punto, vale retomar el reporte del Dane sobre la producción de concreto por regiones, que justificó el incremento anual de 6,6% en febrero pasado, frente al mismo mes del 2018, por el aumento de 33,7% en los envíos a Antioquia y de 18% a Atlántico.



En el listado de las regiones que aún tienen variaciones negativas para el caso específico de la oferta residencial está Bogotá, con una caída de 5% (restó 1,8 puntos porcentuales).



Por su parte, el crecimiento de 39,8% en el segmento de obras civiles de 39,8% fue influenciado, en gran parte, por Antioquia y Atlántico. Este último, en concordancia con las apreciaciones del viceministro de Vivienda.



