Obras por impuestos estarán más focalizadas

El Gobierno se ratifica, una vez más, en que está haciendo todo el trabajo para llevar a cabo la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.



Esta titánica tarea está en cabeza de Emilio José Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, quien busca pasar la página del caso de alias ‘Santrich’ y continuar con la puesta en marcha de la paz en Colombia.



De hecho, hace poco, fue tajante y aseguró –palabras más, palabras menos– que este caso no va a desmoronar el proceso de paz, y ahora, en entrevista con este diario, hace un paneo del trabajo que han hecho y da cuenta de los proyectos que se vienen.



Hace unos días se dijo que el presupuesto de la JEP iba a recortarse, ¿es verdad?



Primero que todo, el Gobierno ha sido profundamente respetuoso de las decisiones de la JEP. A finales del 2018, teníamos algunos recursos pendientes por ejecutar en favor de la JEP, ejecutamos esos recursos en dos meses y en lo que tiene que ver con el presupuesto del año siguiente, el Ministerio de Hacienda confirmó que era un problema de lectura y no hay recorte.



¿Cómo va el tema económico en la implementación de los acuerdos?



Tiene muchos frentes y en temas económicos y de negocios, diría que uno de los más importantes es la estabilización de las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza. Independiente de la ideología que uno tenga, es un hecho que las violencias en Colombia se han reproducido año tras a año y siempre son las mismas zonas donde terminan existiendo.



El Presidente ha sido muy enfático en que vamos a cumplir con la estabilización de esos puntos, que son 170 municipios y están agrupados en 16 zonas que se conocen como PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial); cada una tuvo un proceso de levantamiento de las necesidades de la comunidad muy participativo.



Debo decir que cuando llegamos se habían terminado dos y nosotros ya culminamos las 16. Además, fueron 250.000 las personas que participaron en esa planeación y hoy ya tenemos identificadas todas las necesidades que tienen esas regiones, entonces podemos estar focalizados en las zonas por estabilizar y podemos saber las obras que se deben realizar.



Creemos que, para poder hacerlo, hay que tener aparte una planeación muy robusta y tenemos que focalizar recursos, y por eso, introdujimos en el Plan de Desarrollo el concepto de hoja de ruta.



¿A qué se refiere con la hoja de ruta?



Es la que nos va a permitir que se integre, en una sola forma coherente, los planes PDET, es decir, planeaciones que se derivan de sustitución voluntaria de coca, planes nacionales sectoriales (16 de cada zona), planes de retorno e indemnizaciones colectivas de víctimas.



En el PND cambiamos el mecanismo de obras por impuestos para que se puedan designar recursos puntualmente para dichos municipios; modificamos las reglas del Ocad paz, para que esos recursos se deban dedicar a la implementación de obras en esos municipios.



De igual forma, introdujimos el concepto del marcador presupuestal, que señala que todas las agencias del Gobierno deben identificar en su propio presupuesto cuáles son los dineros que van a destinarles a esos proyectos.



Además, se facultó a la Consejería de Estabilización para que dé unas directrices, de tal forma que los planes de desarrollo de los departamentos y de esas ciudades vayan alineados con las obras. Todo eso muestra que el tema es de interés de todos los colombianos, de los empresarios y de quienes vivimos acá, de tal modo que en esas regiones estén dadas las condiciones para que la gente pueda vivir en paz.



¿Este es el único frente de trabajo o hay más?



Esto que estoy comentando es solo uno de los frentes, de los más importantes para el mundo empresarial; tener la claridad de que esa estabilización se va a dar es muy importante. Y este no es un tema de retrovisor, sino de lo que hemos hecho. En la medida que hemos logrado una planeación así de robusta, la cooperación internacional ha entendido que esto es lo que se debe hacer, y si mira las prioridades de USAID, la Unión Europea y el Fondo Multidonante encontrará que todos ellos se sienten hoy muy a gusto con esta focalización. Asimismo, más de 60 municipios de esos 170 han adoptado por acuerdo los PDET como estrategia de largo plazo.



Cuando llegamos encontramos distintas cosas y hemos entendido que tenemos que seguir adelante y tenemos el respaldo del presidente Iván Duque, quien dijo que los vamos a hacer; le hemos dedicado mucho tiempo a hacer una planeación seria y juiciosa, y no nos hemos quedado ahí.



Según las altas cortes, no se pueden desconocer los acuerdos, ¿cómo lo ven?



Lo que dijo la Corte Constitucional es que cada gobierno tiene que cumplir, pero de acuerdo con su propia visión del Estado. Los pilares del Presidente son emprendimiento, legalidad y equidad, y para que no hubiera ninguna duda de que él iba a cumplir, adoptó –antes que cualquier otra– su política de paz con legalidad y esta estrategia de cómo estabilizar los 170 municipios está incluida.



¿Cómo quedó el tema de obras por impuestos?



El esquema básico de este programa es que los empresarios y personas naturales pueden invertir en obras identificadas hasta el 50% de su impuesto de renta, en lugar de pagarlo.



Con el Plan de Desarrollo pasamos de una cosa muy amplia y nos enfocamos en los 170 municipios y en que estas obras tienen que ser las de los PDET. La magia de esto es que no son proyectos aislados, sino que como respondemos a lo que piden las comunidades, se puede hacer un puente que está dentro de la planeación de los PDET, de tal modo que tenga lógica con todo las otras intervenciones que se harán en ese territorio.



Los empresarios han entendido que es importante que este instrumento lo destinemos a la estabilización de los municipios PDET, porque si no logramos eso, volverá a haber violencia. Y la violencia afecta a todo el mundo, por diferentes motivos.