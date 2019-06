Obras públicas sin concluir suman más de $3,2 billones 

Más de $3,2 billones suman las inversiones realizadas en 13 proyectos de infraestructura que no se han concluido en el país, y que podrían convertirse en ‘elefantes blancos’, según un informe presentado por la Contraloría General de la República.



De acuerdo con el ente de control, este paquete de proyectos se encuentra en estado crítico, al haber presentado algún tipo de retraso, suspensión, prórroga “u otra situación que impida la finalización oportuna” del mismo, explican en el documento.



Las terminales aéreas son el tipo de infraestructura en la que más frecuentemente se estaría presentando este tipo de situaciones, con seis casos reportados por la Contraloría.



(Más de $ 113.000 millones de regalías, enterrados en ‘elefantes blancos’).



Por ejemplo, el aeropuerto El Embrujo, en la Isla de Providencia, que tiene una inversión de $68.200 millones, ha sido suspendido y prorrogado en varias ocasiones.



De acuerdo con el último cronograma, esta obra que contempla la recuperación del terminal, así como el mantenimiento de la pista (que inicialmente debía ser ampliada) deberá ser entregada el próximo domingo 30 de junio. Sin embargo, dadas las demoras, esta podría posponerse.



Otro proyecto que tiene seguimiento de la Contraloría es el Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, en Leticia, el cual se viene ejecutando desde 2014, a pesar de que el plazo contemplado para la obra era de 33 meses. Es decir que debía haberse culminado en 2017, pero actualmente tiene un avance de 85%.



La inversión en este caso asciende a $153.736 millones y contempla la construcción de un nuevo terminal, una pista, una plataforma, la torre de control correspondiente, el cuartel de bomberos y otras ajustes complementarias.



Por otro lado, las obras del Aeropuerto Antonio Nariño en Pasto, que ha costado más de $10.000 millones, debían ser entregadas en diciembre de 2018. Sin embargo, se les otorgó una prórroga y se espera que finalicen en septiembre.



Otro caso es el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, que contempla la construcción de la terminal y la plataforma correspondiente, así como de la torre de control.



Sin embargo, la ampliación de la pista de aterrizaje se encuentra suspendida porque hay construcciones aledañas que deben ser demolidas, pero cuyo procedimiento no tiene aval de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, ni de las curadurías urbanas.



Otro de los casos que destaca la Contraloría, es el Puente Pumarejo, que a pesar de tener una inversión superior a $614.935 millones, no cuenta con los recursos suficientes para concluirse. La fecha estimada de entrega es diciembre, pero dados los atrasos reportados, es posible que no se logre esa meta.



El Canal del Dique, que estuvo suspendido durante tres años, y que arrancó en 2014, reporta una inversión de más de $1.671 millones. De acuerdo con la Contraloría, podría ser entregado en julio de este año.



Otro caso que resalta el informe, es el de la ampliación de la tercera etapa del Teatro Colón, en Bogotá. Según el ente, esta obra tiene avance de 86%, pero no se va a entregar terminada por los sobrecostos que se han registrado que superan los $20.000 millones. La inversión estimada es de $77.229 millones.

