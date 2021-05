Ocde dispara su previsión del PIB de Colombia hasta el 7,6%

"Establecer una renta mínima para las familias de bajos ingresos me parece un muy buen camino".

Aunque algunas voces en las últimas semanas apuntaban que la economía colombiana podría no llegar a crecer el 5% que espera el Gobierno este año por cuenta del paro y las restricciones que se han visto en los primeros meses, las nuevas previsiones de la Ocde dan un espaldarazo al país, pues la entidad disparó su pronóstico hasta el 7,6%.



(Ocde afirma que Colombia tiene poco tiempo para adelantar reformas).

Así lo muestra el último informe que el ‘club de las buenas prácticas’ lanza hoy, el cual se muestra mucho más optimista para la economía nacional en 2021 que las cifras que esperaba, por ejemplo, en diciembre de 2020, cuando veía un alza de 3,5% este año.



Eso sí, para el 2022, el informe de la Ocde muestra que el dinamismo será menor y la economía colombiana crecería al 3,5%.



(Ocde recorta pronóstico de crecimiento global).



En este sentido, el reporte explica que “la economía registró un fuerte repunte desde el segundo semestre de 2020, pero las protestas sociales y la imposición de nuevos confinamientos en abril y mayo retrasarán una recuperación más duradera hasta la segunda mitad de 2021, impulsado por el consumo privado y la inversión”, indica.



Según Jens Arnold, economista de la Ocde para Colombia, “la previsión mejoró mucho con el PIB del primer trimestre, e imagino que otros observadores también revisarán sus pronósticos; la economía ya está en camino de un crecimiento fuerte en 2021. A eso le agregamos un segundo trimestre caracterizado por el paro y nuevas restricciones, que llevarán a una ligera contracción del PIB, antes de que la recuperación vuelva a tomar más fuerza en la segunda mitad del año, a medida que las vacunas avanzan”.



Precisamente, el reporte de la Ocde incluye en su previsión un alza de 7,3% en el consumo privado este año. Eso sí, apunta que el desempleo en el país seguiría prácticamente en 14% al finalizar el ejercicio.



Pero pese al incremento del optimismo que muestra la Ocde, el reporte también resalta que la recuperación podría debilitarse por nuevas restricciones o la incertidumbre sobre las perspectivas fiscales.



De esa forma, para apoyar el impulso de 7,6% este año, la Ocde asegura que será clave el apoyo fiscal, el cual desde su punto de vista se mantendrá en 2021 y también en el 2022.



Al respecto, Arnold valora positivamente el esfuerzo fiscal que ha hecho Colombia hasta el momento. “En total, los gastos adicionales o renuncias de recaudación relacionados a la pandemia se sumaron a unos 4,1% del PIB desde el inicio de 2020. A diferencia de otros países de la región, Colombia pensó directamente en 2020 y 2021, por lo que las ayudas continúan este año. En retrospectiva, eso fue muy importante, pues en este momento hay que mantener los apoyos a la economía”.



No obstante, el economista de la Ocde para Colombia asegura que eso hará necesario fortalecer las finanzas públicas hacia delante, y habla sobre el proceso para sacar adelante una reforma tributaria.



“Sinceramente, esperamos que se pueda crear un consenso para una reforma. Colombia tiene un marco fiscal sólido y mucha confianza, y lo importante es mostrar un camino creíble. Eso no quiere decir aumentar impuestos o hacer el ajuste ahora en la coyuntura actual aún débil, la implementación debería empezar cuando la recuperación ya esté más firme. Pero lo importante es mandar un mensaje fuerte hoy, mostrar cómo se piensa financiar los gastos de la pandemia y la expansión de la protección social”, resalta Jens Arnold.



Cabe resaltar que respecto a la baja en la calificación de Colombia que recientemente llevó a cabo S&P, a través de la cual el país perdió el grado de inversión para esa agencia, el experto de la Ocde señala que “lo que hay que evitar es que haya aumentos en la tasa de interés de la deuda pública. Si esta aumenta, el país paga más en intereses para la deuda, sin ganar nada en retorno, lo que reduce el espacio fiscal disponible para gastos importantes, como la protección social, la educación, la salud. Pero la tasa de interés depende de la confianza que los mercados, y por eso es clave generar esa confianza”.



En línea con el temor de un impacto por las restricciones y el paro, el indicador de seguimiento a la economía que hace la Ocde y Google indica una reducción en la movilidad en abril, lo que explicaría la caída en la actividad que espera la entidad para el segundo trimestre del año.



UN MEJOR CRECIMIENTO



Al revisar las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, cabe apuntar que el crecimiento de 7,6% que espera para Colombia no solo es mucho más positivo que la previsión anterior del país, sino que ubicaría al país entre los que mejor comportamiento registrarían durante el 2021.



Por ejemplo, crecería más que otros países comparables de Latinoamérica como son Argentina (6,1%), Brasil (3,7%), Chile (6,7%), Costa Rica (2,5%) y también México (5%).



De hecho, de cumplirse el crecimiento esperado por la Ocde para Colombia, estará por encima del promedio mundial, que para el 2021 será de un alza de 5,8%, para moderarse hasta el 4,4% en el 2022.



También tendría un mejor comportamiento que el que presentaría Estados Unidos, país que según la Ocde crecería un 6,9% este año y 3,6% el próximo. También mejorará la cifra de la eurozona, cuya economía avanzaría un 4,3% este año y la Ocde, que tendría un alza conjunto de 5,3%.



De hecho, estará cerca del crecimiento del producto interno bruto de China, que sería de 8,5% este año y 5,8% el próximo, según el reporte de la Ocde.



En cuanto a las otras cifras que resalta el informe de la entidad, se encuentra el desempleo, que terminaría este año a nivel internacional en 6,5% y bajaría hasta 6% el próximo ejercicio, una cifra que es menos de la mitad que la cifra nacional.



También hace referencia, por ejemplo, a cómo le irá al comercio internacional, el cual crecerá el 8,2% este año y 5,8% el próximo.



La economía mundial sumará un déficit fiscal de 10,1% en el 2021, el cual se reducirá hasta el 6% en el 2022.

