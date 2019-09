OH, el programa para el descanso de los hoteleros

En unas vacaciones el empresario Jorge Jaramillo, descubrió que si iba a descansar a su hotel realmente terminaría trabajando y decidió diseñar un programa, el OH Interhotel Program, que busca formar una red pero de hoteleros para que puedan acceder a noches en otras propiedades y también dejen a disposición el suyo.



“Este programa tiene un costo anual, es una membresía de 100 dólares y 12 dólares por noche reservada al utilizar el servicio de OH. Así se le da derecho al aliado de disfrutar de 15 noches en el destino de su preferencia nacional y próximamente internacional”, explicó Jaramillo.



De acuerdo con el empresario esta red fomenta el turismo interno, el descanso y no tiene limitaciones de destino.



“Incluso las noches a las que el hotelero tiene derecho, se pueden ceder a empleados, familiares o amigos, el programa también permite que se incluyan más noches, según el uso que ha tenido su hotel y el beneficio que entrega a los miembros es que solo está incluido el alojamiento, entonces los otros consumos, como los restaurantes o zonas húmedas se pagarán como otro cliente”, agregó.



Entre los planes que tiene el programa está el llegar a otros destinos.

“Para el 2020 queremos estar en otros países, estamos buscando en la región y vemos que hay muchos interesados en el Caribe y en Latinoamérica, lo cuál nos lleva a creer que podemos crecer”, explicó el directivo.



En la actualidad, la empresa y el programa cuenta con casi una decena de miembros.

“Nosotros no somos un servicio de alojamiento, ni de reservas, tenemos un servicio administrativo para los hoteleros y nos permite hacer un control y gestionar las reservas, así el hotelero no tiene que llamar a nadie ni reservar, eso lo garantizamos nosotros con la membresía”, puntualizó.



El costo de la plataforma y el servicio según Jaramillo es mucho más económico que el precio completo y sirve para mostrarse como un modelo más sostenible para los empresarios.