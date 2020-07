Ojo con el Síndrome de Burnout, causado por la sobrecarga laboral

Debido al aislamiento prolongado o por las extensas horas de trabajo en casa, que muchas personas deben realizar, se puede registrar el Síndrome de Burnout o ”trabajador quemado”.



(¿Está recargado laboralmente?).

Esta enfermedad está asociada a la sobrecarga de contenido que recibe una persona en su trabajo, y que conlleva a que exista un desgaste físico y emocional.



(Alta carga laboral puede afectar la memoria).



Este síndrome inicialmente estaba asociado solo a trabajadores de la salud, sin embargo, hoy es transversal a toda actividad económica, pues ya hace parte de la tabla de enfermedades psicosociales.



¿CUÁLES SON SUS SÍNTOMAS?



• Apatía, ya no se muestra interés por el trabajo.

• Frustración, ya que nada sale bien en el trabajo.

• No hay motivación alguna.

• Cansancio crónico.

• Falta de conexión con los usuarios.



Todos estos síntomas pueden generar la aparición de depresión, ansiedad e insomnio, lo que notablemente hará que las personas se vean afectadas a nivel cognitivo, emocional y físico, desencadenando el deterioro progresivo del desempeño laboral, social y familiar.



El Síndrome de Burnout se ve reflejado en la situación actual de país y del mundo, temas como demasiada carga laboral, presión, angustia ante posible contagio, desesperación por posible desempleo y no tener recursos para cubrir los gastos, hacen que las personas se enfermen. Hablar de cifras resulta complicado pues en las valoraciones médicas suele diagnosticarse como un cuadro de estrés y enmascarar los síntomas.



¿QUÉ PUEDE HACER SI PADECE ESTOS SÍNTOMAS?



Lo primero es saber identificar sí los síntomas referidos existen y si se están presentando efectos como ansiedad, insomnio, cambios comportamentales que comiencen a afectar las relaciones sociales, ese es el momento de consultar a la EPS para que un profesional pueda identificar los niveles de riesgo psicosocial asociado a demandas del trabajo, esto permitirá identificar sobrecarga laboral, exigencias emocionales y de complejidad de tareas, aspectos que desde el punto de vista preventivo, propiciará una adecuada gestión en cargas laborales, rotación de puestos de trabajo logrando tiempos de recuperación de los trabajadores, mejor organización de tiempos y turnos que permita a la empresa implementar buenas prácticas psicosociales.



De igual forma, se podrán gestionar programas de formación en competencias que permitan a los trabajadores fortalecer mecanismos de afrontamiento, manejo o regulación emocional, organización de tiempos laborales y otros temas, que de forma integral mejoren las condiciones que impactan al trabajador y la presencia del Burnout.