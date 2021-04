Operación de carbón nacional ya está en el radar de China

El carbón nacional esta cada vez con mayor intensidad en el radar de Asia, pero especialmente en el de China.



(Impuesto al carbón aumentaría costo de energía).

Y es que para este país, no solo su interés se enfocaría en el mineral como insumo para mantener prendidas las cientos de centrales termoeléctricas que hay en su territorio, sino que además le estaría llamando la atención asumir el control de complejos carboníferos como los del Cerrejón en La Guajira o Prodeco en el Cesar.



Luego de conocerse en enero pasado de la renuncia de la filial de Glencore (Prodeco) a sus títulos mineros, se empezó a conocer el interés de mineras internacionales para hacer el relevo en esta zona estratégica para el sector carbonífero.



(Hay 12 térmicas listas para respaldar el sistema eléctrico).



La noticia la dio el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, a la agencia de noticias Bloomberg, en la que no solo afirmó que el mineral era una materia prima de vital importancia para China, sino que además precisó que empresas carboníferas de ese país ya han manifestado su seria intención por asumir la tarea que dejará Prodeco.



“Estos activos continúan siendo de interés para muchos inversionistas, especialmente los de China. La zona tiene suficiente carbón para continuar la producción otra década”, señaló Mesa.



La intención del gigante asiático va en línea con el reciente anunció de su gobierno para evitar la escasez de suministro de carbón térmico a lo que pidió un aumento de sus importaciones.



Así, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), uno de los brazos económicos del gobierno de Pekín, ordenó recientemente la búsqueda de nuevo carbón en países como Suráfrica y Colombia, ante la caída de las importaciones del mineral desde EE. UU. (por la guerra comercial), así como de Australia (también por la misma razón). Más, cuando el que llega a China desde Rusia, Mongolia y Turquía no alcanza a cubrir la demanda.



Pero China, no solo le apostaría a importar carbón térmico desde Colombia, sino que iría más allá y para garantizar el abastecimiento asumiría la operación de complejos mineros en el llamado corredor del carbón que va desde el Cesar hasta La Guajira.



“China es uno de los jugadores más importantes en la industria del carbón térmico ya que importa más de 360 millones de toneladas/año, y no hay expectativas en el corto plazo de una caída en esa demanda de carbón térmico”, señaló Nicolás Arboleda, asociado de Energía y Minas de Baker McKenzie. El analista explicó que, a su vez, otros países como Japón, India y Corea, son grandes importadores del mineral. “Este interés por los activos carboníferos del país abriría nuevas inversiones y nuevos mercados, llegarían las regalías y el desarrollo para el Cesar y La Guajira”.



Fuentes del Ministerio de Minas y Energía le comentaron a Portafolio, que la presencia de China en la operación carbonífera de esa región estará presente en el proyecto termoeléctrico La Luna, el cual tiene mina incluida, y que tendrá recursos del gigante asiático para su cierre financiero.



La intención de China además, es hacerse con toda la operación de Prodeco, y están a la espera de lo que suceda con la situación de CNR, cuyos títulos colindan con los de la filial de Glencore, y que actualmente están Ley 1116 de reorganización empresarial.



Finalmente, le apostarían a quedarse con la operación del Cerrejón. Hoy, dos de sus tres socios: BHP y Anglomerican, están negociando su participación con los chinos.



Alfonso López Suárez