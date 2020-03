Operadores piden uso responsable del internet para no colapsar la red

Las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, que le dan prioridad al teletrabajo y a la educación virtual desde casa, ha generado un incremento extraordinario en el tráfico que se concentra en sitios web.



Por tal razón, Claro, Movistar y Tigo, hicieron un llamado a hacer un uso racional y responsable del internet y las redes de telecomunicaciones, con miras a evitar picos de tráfico que impidan en determinado momento la disponibilidad.



En ese contexto, pidieron darle prioridad al acceso a internet para el trabajo y el uso de herramientas para educación virtual. “El uso de las redes para video, o juegos, debe realizarse a horas de menor tráfico y preferiblemente en horas no laborales, con lo cual se podrá asegurar una calidad de servicio que permita continuar las rutinas laborales y escolares desde casa”, precisaron.



RECOMENDACIONES



Descarga solo los documentos o archivos que de verdad necesites, y si pueden esperar, hazlo por la noche o en las “horas valle” con menos concurrencia de tráfico (entre las dos y las cuatro de la tarde y entre las ocho de la tarde y las ocho de la mañana).



• Siempre que sea posible, no mandes archivos de mucho peso, videos, presentaciones, sino los enlaces o rutas donde estén almacenados, o remítelos en un formato comprimido.



• Utiliza herramientas de colaboración como Teams, Skype, Hangouts, y no hagas videollamadas a menos que sea indispensable si puedes, no utilices vídeo.



• Evita los correos electrónicos masivos.



• Utiliza el teléfono fijo en vez del móvil para realizar llamadas siempre que sea posible.



• Optimiza la utilización del acceso a internet y demás servicios para lo que de verdad necesites: correo electrónico, teletrabajo, conferencias, aplicaciones escolares y de educación o deacceso a información esencial o de interés público.



• Desactivar aplicaciones y cerrar las páginas web que, aunque no se usen en el momento se quedan en segundo plano y siguen gastando datos.



• Desconectar de tu red otros dispositivos que no uses para tu trabajo durante las horas de alto tráfico.



• Organizar, en la medida de lo posible, tiempos de uso de la red con los miembros de la familia, y coordinar el consumo de internet para entretenimiento de manera que lo puedan hacer juntos y no de manera individual.



• Utiliza las aplicaciones de entretenimiento en horas de menor tráfico y preferiblemente en horas no laborables.