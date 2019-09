Pagos con débito crecen más que los de tarjeta de crédito

En línea con el buen momento del consumo en el país y con el desarrollo de los medios de pago electrónicos, en el primer semestre aumentaron las compras hechas con dinero plástico, aunque las que se pagan a débito están creciendo más que las de tarjeta de crédito.



Los datos más recientes de la Superintendencia Financiera muestran que, entre enero y junio de este año, el gasto con tarjetas de crédito (incluyendo compras y avances en Colombia y en el exterior) fue de 39,7 billones de pesos, 12,4 por ciento más que en la primera mitad del 2018.



De este monto, 29 billones de pesos corresponden a las compras (locales y en otros países), que en el último año aumentaron 11,4 por ciento. En promedio, cada pago hecho con una tarjeta de crédito emitida en Colombia es de 187.600 pesos.



Actualmente hay 15,46 millones de plásticos de este tipo, con los cuales se adeudan 31,1 billones de pesos a las entidades financieras. Además, aún hay cupos sin utilizar por 54,2 billones de pesos. En cuanto a los avances de las tarjetas de crédito, en el primer semestre aumentaron 15 por ciento, al ubicarse en 9 billones de pesos.



¿LUZ AMARILLA?

Aunque esos datos pueden generar algo de inquietud en momentos en que la economía colombiana no avanza tan rápido como se esperaba y con un aumento marcado en las cifras de desempleo, la realidad es que aún no hay señales de alarma.



En primer lugar, la deuda con tarjetas de crédito representa menos del 20 por ciento del total del crédito de consumo, que viene aumentando a buen ritmo.



Además, la morosidad en este producto es de 6 por ciento (dentro del promedio de los préstamos de consumo) y además, en el último año, ha mostrado una reducción de un punto porcentual. Como se recuerda, las entidades financieras han dicho que en los últimos dos años han estado mucho más cautas para prestar, con lo cual miden más los riesgos.



Los principales emisores de tarjetas de crédito son Scotiabank Colpatria (2,6 millones), Tuya (2,48 millones) Bancolombia (2,4 millones) y Falabella (1,7 millones).



En cuanto al uso que los consumidores financieros les están dando a las tarjetas débito, se observa que aún siguen siendo una gran fuente de dinero en efectivo. De hecho, los retiros en el primer semestre superaron los 108 billones de pesos, 5,3 por ciento más que hace un año. En promedio, cada operación fue de 345.600 pesos.



Además, por cada peso que se paga con este instrumento, se retiran 4,6 pesos por los cajeros automáticos (aunque esa proporción ha disminuido).



Precisamente, las cifras que se conocieron ayer en el informe de operaciones de la Superfinanciera muestran que los cajeros electrónicos son el canal en el cual se hace la mayor cantidad de transacciones que involucran movimientos de dinero en el sector financiero (406 millones de operaciones entre enero y junio, el 24 por ciento del total), aunque no todo corresponde a los retiros.



Entre tanto, las compras hechas con tarjeta débito crecen más que los retiros, e incluso aumentan más que los pagos con tarjeta de crédito.



Según los datos de la Superfinanciera, en la primera mitad de este año se hicieron pagos con tarjeta débito por 23,5 billones de pesos, que representan un aumento de 16,3 por ciento este año.



Con esto, acortan la distancia con las tarjetas de crédito, y además la transacción promedio ha bajado, lo que quiere decir que es un instrumento que se utiliza cada vez más en operaciones cotidianas.