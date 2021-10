Ingreso Solidario: inició el pago del auxilio de los ciclos 18 y 19

Archivo particular

Ingreso Solidario entrega, cada mes, 160.000 a familias más necesitadas y que no reciben otras ayudas sociales.

Prosperidad Social inició este viernes 29 de octubre los pagos de los ciclos 18 y 19 de Ingreso Solidario que beneficiarán a más de 2,9 millones de hogares. De acuerdo con la entidad, los beneficiados recibirán 320.000 pesos –160.000 pesos por cada ciclo– y, a los que corresponda, el pago de los saldos acumulados que tengan de ciclos anteriores del programa.



“Los hogares no bancarizados podrán cobrar su transferencia desde este sábado 30 de octubre hasta el próximo 12 de noviembre. Los hogares bancarizados serán notificados desde este viernes –29 de octubre–, a través de un mensaje de texto, al número de celular inscrito en el programa. Allí se les informará de la disponibilidad de los recursos”, explicó.



Vale la pena recordar que los pagos se hacen a través de las siguientes entidades bancarias: Banco Agrario, Banco de Bogotá, Bancolombia, BBVA, Banco Davivienda, Banco AV Villas, Banco Popular, Banco de Occidente, Bancamía, Banco Caja Social, Banco ITAÚ, Banco Falabella, Banco Finandina, Banco Pichincha, Banco W, Banco Coomeva, Banco Cooperativo Coopcentral, Banco GNB Sudameris, Movii, Banco Scotiabank Colpatria, Banco Serfinanza y TPAGA.



Asimismo, Susana Correa, directora de la entidad, indicó que “el Gobierno Nacional ha dispuesto más de 1 billón de pesos ($1.083.730.392.000) para los pagos 18 y 19, y los que están acumulados, a estos 2,9 millones de hogares. Es muy importante que los titulares de los hogares que van a realizar el cobro sigan cumpliendo los protocolos establecidos para prevenir el contagio de covid-19”.



Los hogares participantes de Ingreso Solidario, que fueron suspendidos por cobrar el giro de Devolución del IVA y no han firmado el consentimiento, deberán diligenciar este documento y llevarlo en físico a un punto de pago autorizado de SuperGIROS o su red aliada. Así podrán acceder nuevamente a este beneficio. El documento de consentimiento está disponible para descarga en el siguiente enlace: http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2021/Ingreso-Solidario/Docs/Consentimiento-Informado-IS.pdf



Correa recordó que Ingreso Solidario “no hace proceso de inscripciones, ni sorteos, ni usa intermediarios”. Para verificar si un hogar hace parte del programa, Prosperidad Social habilitó el micrositio de búsqueda.

https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/ .



