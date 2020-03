Países, con medidas históricas para tratar de frenar el colapso

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció compras ilimitadas de bonos, al tiempo que Alemania lanzó su mayor plan económico desde la Segunda Guerra Mundial. Estas estrategias se unen a las de otros países y entidades en una carrera contrarreloj para tratar de frenar lo máximo posible el colapso económico internacional.



Un colapso que, sin embargo, parece ya inevitable. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmó que no solo habría una recesión, sino que esta sería más negativa que la de 2009 lo que “requerirá una respuesta sin precedentes”.

“El pronóstico de crecimiento global para 2020 es negativo, con una recesión tan mala o incluso peor que la de la crisis financiera global. Pero esperamos una recuperación en 2021”, dijo.



De hecho, el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) indicó que este año se verá una contracción de la economía mundial de 1,5%, lo que está cerca de la caída de 2,1% que se vivió en la más reciente crisis.



Además, el informe del IIF asegura que esta pérdida podría ser mayor, pues hay dos focos de incertidumbre grandes. “No está claro cuánto tiempo deben durar las cuarentenas para contener el virus, y dada la gravedad, tampoco se sabe si el consumidor y la actividad de inversión se recupera rápidamente”, señala.



La entidad cree que se daría una recuperación en el segundo semestre que compense el golpe en parte.



El informe del IIF no solo indica que el PIB mundial caería 1,5% este año, sino que también la economía de Estados Unidos lo haría en 2,8%, la Eurozona 4,7%, Japón 2,6%, China 2,8% y Latinoamérica, un 2,7%.



El secretario general de la Ocde, Ángel Gurría, agregó que a este estado de pesimismo se suma que la economía internacional “tardará años en recuperarse. Es poco realista pensar que habría un rápido repunte”.



Estas cifras están en línea con las mismas estimaciones de los países. Por ejemplo, el gobierno de Alemania ya contempla un desplome de su PIB de 5%, mientras que entidades estiman que la economía de Reino Unido en el primer semestre bajaría un 10%.



Ante esto, al igual que vienen haciendo todos los países y sus emisores durante las últimas semanas, ayer volvieron a lanzar al mercado sus armas fiscales y de estímulo, algunas de las cuales no se habían visto en la historia.



Es el caso del nuevo plan de la Fed de Estados Unidos, que anunció compras ilimitadas de bonos “durante el tiempo que sea necesario” para inyectar liquidez a las empresas y bancos.



“Entre las medidas que se están tomando, muchas de ellas se diseñaron durante la última crisis financiera, y lo que se está haciendo es adaptarlas a la situación actual. No obstante, la compra ilimitada de la Fed nunca se había visto, pues siempre se había dado un monto específico, mientras que ahora se deja abierto”, explica Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.



A su vez, Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital, agrega que “esta es una situación histórica en la que las empresas dejarán de vender, por lo que las medidas tratan de dar liquidez para evitar quiebras. Muchas son disposiciones que se vieron en 2008, pero lo que en ese entonces se aplicaron en dos años. Ahora se ha hecho en dos semanas. Eso sí, también se necesitarán mayores estímulos fiscales para que muchas empresas sobrevivan”.



Pero no solo la Fed actuó ayer sino que, por ejemplo, Alemania presentó su mayor plan económico desde la Segunda Guerra Mundial. Sumado a una partida presupuestaria de 156.000 millones de euros que romperá con la regla constitucional de no endeudarse, dispuso 500.000 millones de euros en un fondo para empresas y entidades.



Incluso, la Unión Europea en su conjunto anunció la suspensión de las reglas fiscales que restringen el endeudamiento, por lo que todos los países miembro podrán incumplir sus objetivos de déficit.



Cabe decir que, a pesar de las medidas, los mercados volvieron a presentar ayer un día negativo. Esto, según Pérez, “se debe a que todavía hay mucho nerviosismo por el coronavirus, sobre todo, porque hacer estimaciones de qué tan grave será es muy difícil. A esto se suma la situación de contagios en EE.UU.”.



Dentro de este panorama, uno de los mercados más perjudicados es el del petróleo, con el WTI en torno a los US$22 y con el Brent en US$26 por barril.



“Los países árabes son los que seguirán bombeando más. El resto de naciones lo hará a pérdida, aunque eso será un golpe para las inversiones en exploración. En América Latina también se hará en números negativos, y esas inversiones se verán reducidas si el precio no mejora. Ecopetrol necesita un barril superior a US$30 para ser rentable. Cabe decir que lo ha hecho muy bien en términos de reducción de costos, y eso es positivo para el país”, concluye Velandia.