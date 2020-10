Pandemia acelera el uso de los códigos QR en la economía

El código de respuesta rápida o QR, por sus siglas en inglés, ha encontrado en la pandemia del coronavirus el entorno adecuado para marcar la diferencia.



Le da la posibilidad al comercio de funcionar en un espacio híbrido garantizando que los clientes tengan un menor contacto con objetos que el necesario, pues la herramienta tecnológica solo requiere que el usuario tenga a su disposición un teléfono inteligente que le permita la lectura y que se haya dispuesto de la información en una página web, lo que puede ser un mapa de localización, un correo electrónico o un perfil en redes sociales, entre otros.



Según Mercado Pago, en el último mes se presentó un crecimiento significativo en los pagadores activos en la región, pues se registraron más de 9 millones usuarios, lo cual representó un aumento del 130% con relación al mismo período en 2019. Además de esto, se evidenció un ascenso del 140% en las descargas de la aplicación, sumando más de tres millones y medio, lo cual demuestra el interés de los latinoamericanos por el uso de estas herramientas.



La digitalización ha permitido entonces que en el caso del los pagos, el volumen total procesado en el trimestre entre julio y septiembre fuera mayor a los 11 billones de dólares, que se traduce un aumento interanual de más del 70% en esta divisa. Ahora, si se tienen en cuenta los últimos 12 meses, fueron 1.200 millones de transacciones realizadas y más de 35 billones de dólares de dinero transado, según cifras de Mercado Pago.



Para el caso de Mercado Pago, fintech que llegó a Colombia en septiembre del año pasado, “esta es una realidad que veían las diferentes empresas desde hace unos ocho años y se viene materializando no solo en el país o en la región, sino en el mundo y que la pandemia está acelerando. En América Latina tenemos más de 300.000 comercios que aceptan los pagos por este medio y en Colombia estamos por el orden de los 700, y hemos visto una aceleración en los ultimos dos meses. Vemos que esto ocurre por la transformación digital que ha despertado la coyuntura, al tiempo que es más económico que un datáfono, por lo que abre mucho espacio para pequeñas y grandes empresas”, dijo Juan Carlos Riveroll, gerente de Wallet Mercado Pago Colombia.



APOYO A SECTORES



La disrupción también ha permitido funcionar como adaptación en el caso de los restaurantes, pues de acuerdo con Guillermo Henrique Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), cada restaurante es libre de implementar el sistema que desean para evitar el contacto con la carta. “Ya sea por medio de una código QR, una pantalla o entregar el menú vía WhatsApp, los establecimientos puede adaptar e implementar el método que prefieran”, dijo.



Aunque por el momento no hay cifras de cuántos establecimientos han hecho esta adopción, Redeban hizo una inversión que supera los 80.000 dólares en un piloto que se implementará en 22 locales de Bogotá y en los que espera minimizar el contacto físico para garantizar el distanciamiento social y evitar el flujo de dinero en efectivo.



El servicio de QR en la Mesa permite a los usuarios escanear el código que se encuentra sobre las mesas de los establecimientos afiliados, para acceder automáticamente al menú del restaurante o bar, y hacer el pedido que se desea sin intermediarios. El pago también podrá hacerse en forma inmediata a través de tarjetas de crédito.



Entre los restaurantes que tienen este desarrollo están Cali Mio, La Brasa Roja, Cali Vea y el Autocine Deluxe de Andrés D.C.



“Nuestra meta es cerrar 2020 con al menos 100 restaurantes y bares de toda Colombia. Inicialmente, y con el propósito de ayudar a la reactivación de los comercios, el servicio de digitalización del menú y uso de la plataforma web no tendrá ningún costo, los datos del usuario solo deberán ingresarse una vez en la plataforma y la información quedará almacenada y tokenizada, los datos transaccionales y del pedido la recibirá a través de su correo electrónico”, afirmó Andrés Felipe Duque, presidente de Redeban.



Pero los QR cada vez tienen mayores usos en toda la economía, como ocurre también de soporte de datos en la CoronApp: tras la actualización del estado de salud del pasajero, la aplicación permite ver un código QR con la fecha y hora de actualización, esa información es solicitada, por ejemplo, al entra a El Dorado.



Asimismo, esta medida también la están utilizando empresas con los formularios de salud para sus empleados, centros comerciales y universidades para sus estudiantes, entre otros.



“La realidad de Colombia en la implementación del modelo para los pagos está ligada a las cifras de bancarización, que están por el orden del 60%, pero el 85% de las transacciones en el comercio aún se hacen con efectivo y eso muestra que este es un proceso que recién inicia y que puede tardar entre tres o cinco años hasta que se llegue a ver un cambio significativo en la conducta de los usuarios, lo que requiere de casi una tormenta perfecta”, señaló Riveroll.



Además agregó que “para esto se necesita que el Gobierno impulse una regulación al respecto para cuidar estos medios de pagos, junto con una alta penetración de dispositivos y que las firmas logren tener un buen ecosistema entendiendo las tendencias”.



MENOS EFECTIVO, MÁS SENCILLO PARA LOS COMERCIOS



De acuerdo con Juan Carlos Riveroll, gerente de Wallet Mercado Pago Colombia, empresas como McDonald's, Terpel o Biomax tienen el desarrollo, al igual que las empresas medianas y las pequeñas tiendas de barrio.



“La diferencia entre un datáfono y código QR está en el costo, porque de igual manera la transacción se hace de forma segura y con la potencia del dispositivo, y hay eficiencia pues son más rápidos los pagos y nos permite ser más competitivos. No es una solución solo para grandes empresas, nosotros también estamos creciendo en ambulantes porque buscamos la comodidad en el usuario” afirmó.