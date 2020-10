Pandemia castigará a las reaseguradoras

La firma calificadora de riesgo Fitch Ratings realizó revisiones de cuatro reaseguradoras latinoamericanas por los riesgos e incertidumbres relacionados con la pandemia del coronavirus y dijo que su perfil financiero se verá afectado negativamente en el corto plazo, mientras que el impacto en un mediano plazo puede ser neutral.



Fitch dijo que las calificaciones soberanas también pueden potencialmente limitar el perfil de la industria y la evaluación del entorno operativo para un determinado país y, por lo tanto, tener una influencia negativa en la calificación del perfil comercial de la reaseguradora.



Las concentraciones altas en inversiones relacionadas con soberanos, así como las acciones de calificación negativas en las calificaciones soberanas de Latinoamérica, influyeron significativamente en las calificaciones de reaseguradoras y aseguradoras en la región.



La calificadora considera que el reaseguro de Latinoamérica está sujeto a condiciones de precios globales, dado su pequeño tamaño en términos globales. Asimismo, dijo que las reaseguradoras europeas principales reportaron un alza de los precios para las renovaciones de junio y julio de 2020.



La intención de mitigar los reclamos relacionados con la pandemia y los menores ingresos por inversiones, en el contexto de tasas bajas, ha llevado a las reaseguradoras a adoptar un enfoque más disciplinado.



Incluso antes de la pandemia, ya se requerían ajustes de precios para sustentar mayores reclamos por catástrofes naturales y constitución de reservas. Fitch considera que cualquier pérdida grande adicional en 2020 erosionará aún más las ganancias y, en consecuencia, acelerará aún más el alza de precios.



“Las estrategias de mitigación de riesgos de las aseguradoras latinoamericanas dependen en gran medida de la protección del reaseguro. Las compañías de seguros simplemente no tendrían la capacidad de ofrecer cobertura de riesgo catastrófico si no fuera por su protección de reaseguro”, dijo Eduardo Recinos, Director Sénior, Fitch Ratings.



BAJO CUBRIMIENTO EN MATERIA DE SEGUROS



De otra parte, Edwin Zácipa, fundador de Colombia Fintech dijo en Insurtechies, podcast de la insurtech (aseguradora digital) 123Seguro, que en Colombia, solo un 30 % de ciudadanos tiene seguros voluntarios, un 40% seguros obligatorios y un 47 % planes exequiales.



El especialista dijo que este año han surgido muchas oportunidades para el sector fintech, gracias a que la adopción de los servicios financieros digitales se ha acelerado.

Y esto se vincula directamente con una de las principales consecuencias de la pandemia actual: el aislamiento ha ayudado a reconstruir el sistema financiero con una mentalidad plenamente digital: “En muchas ocasiones había proyectos digitales en cola, a los que no se les daba importancia, y han debido ser priorizados y, no solo eso, sino que se han escalado rápidamente”, recalcó.