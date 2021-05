Pandemia expulsó 2,5 millones de personas de la clase media

Para complementar los datos de pobreza monetaria de 2020 que reveló el Dane la semana pasada, la entidad estadística entregó ayer el reporte que analiza también las clases sociales.



(Durante 2020, 3,5 millones de personas entraron a la pobreza).

Según el informe, el año pasado la proporción de la población catalogada como pobre aumentó, mientras que la clase media se contrajo, de 14,7 millones de personas en 2019 a 12,5 millones en 2020, lo que implica que 2,5 millones de colombianos salieron de esta categoría, por un deterioro en sus ingresos.



El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, explicó que, a diferencia de los pobres, el año pasado se experimentó un “choque en ingresos que generó un retroceso en los otros grupos de ingreso”, los vulnerables, la clase media y la clase alta.



(Por pandemia, la pobreza monetaria en Colombia subió a 42,5% en 2020).



Mientras que en 2019 el 32% de la población en el territorio nacional se contaba dentro de la clasificación de ingresos de vulnerabilidad, en 2020 tuvimos una reducción de 1,6 puntos porcentuales, llegando a una participación de 30,4% en el conjunto del país.



Esto implica que se pasó de 15,6 millones a 15,0 millones de vulnerables, y que 659.000 personas dejaron de ser catalogadas como tal por su nivel de ingreso per cápita, y pasaron a ser distinguidas como pobres.



En el caso de la clase media, que en 2019 representaba el 30,1%, el año pasado llegó a ser el 25,4% de los colombianos, mientras que el segmento ‘alto’ que equivalía en 2019 a 2,2% de la población, el año pasado llegó a representar solo 1,7%.



“El impacto más importante lo estamos viendo sobre la fracción de población de clase media. Si bien el país observaba al 30,1% de su población en la clase media por la distribución de ingresos de 2019, estamos viendo una reducción en este caso de 4,6 puntos porcentuales de peso de este grupo en el país”, mencionó Oviedo.



Esto implica que durante 2020 el país se empobreció, pues a nivel nacional se pasó de 17,4 millones en condición de pobreza, que durante el año anterior estaban en otros grupos de ingreso per cápita, a 21,0 millones, un aumento de 3,5 millones de personas.



LAS CLASES SOCIALES



Pero, ¿qué implica ser pobre, vulnerable, clase media o clase alta en Colombia? El Dane realizó una actualización metodológica para la presentación de este reporte, que permite medir estas categorías, y clasifica a los hogares según un estándar internacional de ingresos per cápita.



Para Colombia, los pobres se definen como aquellos con un ingreso per cápita inferior a la línea de pobreza monetaria, que para 2020 se fijo en $331.688; los vulnerables son aquellas personas dentro de los hogares con ingreso per cápita entre la línea de pobreza y $653.781 mensuales.



Asimismo, la clase media la componen aquellos que tienen un ingreso per cápita entre $653.781 y $3,52 millones al mes, mientras que la clase alta está conformada por personas cuyo ingreso per cápita supera los $3,52 millones mensuales.



Vale la pena aclarar que el ingreso per cápita no es lo mismo al salario, sino el ingreso total percibido por cada hogar, dividido por su número de integrantes de forma proporcional.



Así, un hogar compuesto por cuatro personas, en el que dos de ellas reciben mensualmente $2 millones ($4 millones en total), y dos no perciben ingresos, tiene un ingreso per cápita de $500.000 por cada integrante, lo que implica que están en condición vulnerable; por el contrario un hogar de dos personas, cada una con un ingreso de $1,5 millones, estaría conformado por dos personas clase media.



Según el director el Dane, al considerar esta clasificación, “80% de la clase media tiene ingresos per cápita por debajo de $983.000”.



Otro elemento que destacó Oviedo es que los nuevos datos de incidencia de la pobreza representan también un retroceso de casi una década en cifras, pues nos ubica en valores cercanos a los que se tenían en 2010, y que venían recuperándose en los últimos años.



Para Roberto Angulo, socio y fundador de la firma Inclusión, “no solo nos devolvimos una década en pobreza, sino también en la conformación de la clase media, uno de los mayores logros para Colombia y América Latina en la década de los 2000”.



Según Angulo, “se confirma un proceso de movilidad descendente producto de la crisis, y una transición descendente en toda la sociedad, a partir de la clase media”, y que el reto, por ende, está en el sistema de seguridad social y los mecanismos de aseguramiento de ese segmento, y no solo de los pobres y los vulnerables.



LOS QUINTILES DE INGRESO



El Dane también presentó un análisis por quintiles, mecanismo que divide a la población en cinco grupos según sus ingresos percibidos. Según este apartado, si bien en los cinco grupos se vio una disminución del ingreso durante 2020, la caída real per cápita del quintil 1 (el más bajo) fue de 24,6% mientras que la caída en el quintil 5, el de mayores ingresos en el país, fue de 10,1%.



“A todos nos fue mal, pero a los menos favorecidos les fue peor, con una contracción 2,5 veces más grande en el ingreso en comparación con las personas más favorecidas”, indicó Oviedo, quien explicó que los ingresos laborales fueron los que impulsaron esta baja en todos los niveles.



Sin embargo, la brecha se acrecentó más en las urbes, donde más se han perdido empleos por la pandemia, pues en las 23 principales ciudades se ve una reducción de 45,4% del ingreso real per cápita. En Bucaramanga, la caída de los ingresos en el quintil más bajo fue de 55%, en Ibagué de 50,9%, en Bogotá de 50,3% y en Cali de 50,1%.



Laura Lucía Becerra Elejalde

En Twitter: @LauraB_Elejalde