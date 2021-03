Pandemia fortaleció la ruta para allanar el comercio exterior

Con la declaratoria de la emergencia sanitaria por la pandemia el Mincomercio logró ‘inmunizar’, temporalmente, buena parte de la tramitomanía existente para las operaciones de comercio exterior.



Con muchos países que son socios comerciales de Colombia se diligenciaron certificados y distintos documentos de manera electrónica.



Para los empresarios el salto en materia de trámites fue de años, ya que estos temas se vienen discutiendo en diferentes mesas, pero sin avances.



Así, en un abrir y cerrar de ojos Colombia logró la presentación electrónica y en copia de los documentos soporte para las operaciones de importación y exportación ante el ICA, Invima, Dian y la Policía Antinarcóticos; liberación electrónica de los documentos de transporte por parte de las agencias marítimas y los agentes de carga internacional; y fortalecimiento de los sistemas de gestión de riesgo del ICA, Invima, Dian y Policía Antinarcóticos para reducir las inspecciones físicas de mercancías y robustecer el uso de los escáneres, entre otras.



De esta forma, el país ha logrado comprar y exportar todos los requerimientos tanto sanitarios como de alimentos y tecnología sin obstáculos, pese a la pandemia.



Específicamente el Gobierno logró la aceptación de certificados sanitarios y fitosanitarios en formato PDF. Y en el caso de los fitosanitarios, es decir los del ICA, se accedió al intercambio en este formato con: Ecuador, Costa Rica, Japón, Unión Europea, EE. UU., Holanda, Corea del Sur, Reino Unido, Chile, India, Argentina, Australia, Brasil, Emiratos Árabes, Sri Lanka, Croacia, Rusia, Vietnam, Filipinas, Perú y México.



Ahora se trabaja para dejarlo de manera permanente con los países que conforman la Alianza del Pacífico.



Además, con el apoyo del BID, se adelanta un análisis para revisar la factibilidad de incluir los Certificados Zoosanitarios y lograr su intercambio electrónico con los países de la Alianza y con Uruguay, y posteriormente con Mercosur. Finalmente, el ICA revisa la viabilidad de intercambiar, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vuce), los certificados Fitosanitarios Hub-IPPC (Estados Unidos).



LA REALIDAD HOY



Los técnicos del Mincomercio son tajantes: “muchos de los procesos optimizados en la pandemia son exigidos en físico, por tanto una vez pase la pandemia volverán a ese sistema, hasta tanto no se cambien las normas de común acuerdo con cada país”, y si bien se trabaja para que sean admitidos digitalmente por todos los socios comerciales, esto aún no se ha logrado.



Y es que pese a la estructura que tiene el país para allanar las ventas al exterior, la participación de las exportaciones de bienes y servicios en el PIB se mantiene cerca del 16% desde hace varios años, y las exportaciones manufactureras participan en la canasta exportadora con entre 16% y 21%.



Hay que anotar que en los últimos años el mundo no la ha tenido fácil en materia de comercio: la pelea de Donald Trump con China, generó cierre de mercados, disminución del intercambio comercial e hizo rebrotar las tendencias de cerrar las economías en muchos países, y justo cuando todo parecía que se mejoraría llego la covid-19 que paralizó al planeta.



En ese entorno, el capítulo de exportaciones de manufacturas de Colombia con corte a enero, se redujo un 0,7 por ciento a 547,3 millones de dólares. La cifra no es menor cuando se mira el contexto en el que se genera. Y es allí donde se encuentra el sentido de varias de las estrategias del país para que su comercio exterior crezca, y la primera es motivar a los empresarios para que exporten.



Mientras eso pasa, el Mincomercio trabaja en la construcción de una agenda para aprovechar los mercados de Reino Unido e Israel. Con el primero se firmó y aprobó hace poco el Acuerdo Comercial, y con el segundo se puso en vigor en agosto pasado.

Pero además ahora el país busca nichos de mercado en países de África y Asia, así como con Curazao.



Y con el ICA, trabaja en el proceso de admisibilidad para otros 12 productos agropecuarios como carne bovina, porcina, leche y sus derivados, pasifloras, pulpas de fruta, arándanos y bananos, entre otros. Y buscan la admisibilidad en 15 mercados, entre ellos Qatar, Barhein, Marruecos, Corea del Sur, China y Canadá.