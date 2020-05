Pandemia frena en seco la economía naranja de Duque

El impulso a la economía naranja, uno de los pilares del plan de gobierno del presidente Iván Duque, recibió un freno en seco por culpa de la pandemia.



El impacto es tan significativo que el viceministro de Creatividad y Economía Naranja, Felipe Buitrago, reconoció que, como en otros sectores, se tendrán que hacer ajustes a las metas. “Sabemos que tendremos que reducir nuestras ambiciones y en este momento la prioridad ha cambiado de crecimiento acelerado a un tema de mitigación, primero, y luego de recuperación”, afirmó.



Sin embargo, aseguró -en diálogo con Portafolio- que lo importante es preservar el empleo y la calidad de vida de los actores del sector. Sostuvo que el impacto no se ha medido, pero se tienen en cuenta los datos de Fedesarrollo que estiman que “para el sector de cultura y entretenimiento el impacto puede ser del 14%, si tenemos un rebote en V; podría ser del orden del 21 a 22%, si es una recuperación en W con una caída adicional; o sería del 33%, en un escenario de una recuperación lenta -en U- en términos de PIB y valor agregado bruto”.



“Eso se explica básicamente porque es un sector altamente dependiente de un tipo de consumo que los hogares recortan con mucha velocidad en una situación como esta”, afirmó Buitrago.



Hoy, en Colombia están parados más de 1.500 bibliotecas, 1.200 salas de cine, 700 museos, alrededor de 300 teatros de auditorios, 70 circos, alrededor de 60 a 70 galerías, 60 espacios independientes, 200 escuelas de música y danza y 700 a 800 casas de la cultura.



El Viceministro de Creatividad y Economía Naranja explicó cómo desde el Ministerio de Cultura se han desplegado varios frentes para tender la mano al sector en la coyuntura.

El primer paso ha sido el apoyo a los creadores y gestores culturales que son adultos mayores. También, se aceleró el proceso de ejecución de los recursos de la Estampilla Procultura, de los cuales un 20% para este año está dirigido a la seguridad social en el sector Así, se cubrió a 3.000 personas con Beneficios Económicos Periódicos Vitalicios por unos $80.000 millones.



MÁS AYUDAS



Además, se identificaron casi 40.000 gestores, artistas y creadores que están en Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Colombia Mayor. Encontraron que casi 7.000 eran elegibles para ingreso solidario y no estaban siendo considerados, por lo cual los vincularon.



Además, se ordenó a los departamentos a utilizar los recursos del impuesto nacional de consumo que es ese 4% que se paga adicional por el servicio de celular y de datos, del cual el 30% corresponde a Cultura.



De ahí salen $30.000 millones para 60.000 transferencias monetarias no condicionadas, iguales en monto al ingreso solidario. Son $160.000 pero en este caso se les da ese monto por 3 meses: un total de $460.000 por persona.



Con el fin de preservar los empleos, el Gobierno autorizó el uso de los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos que normalmente se recaudan para que los municipios velen por la infraestructura cultural, por unos $44.000 millones, a programas de estímulos para los creadores. Barranquilla, Medellín, Bogotá, Cali y otras intermedias están en la tarea de recibir. Con el mismo fin, pero en lugares remotos hay más de $30.000 millones desde el Ministerio.



“En total, estamos hablando de $260.000 millones que hemos podido habilitar, redireccionar o inyectar de manera fresca al sector como parte de la respuesta a la pandemia”, dijo Buitrago, al tiempo que añadió que “nuestra respuesta ha sido integral. Calculamos que frente a las aspiraciones del sector estamos cubriendo cerca del 70% - 75% de las solicitudes que nos han llegado, otras simplemente son inviables y otras son parte de lo que seguiremos trabajando”.



PREOCUPACIONES



Empresarios de las artes y la creación han expuesto sus preocupaciones, especialmente por los cierres de establecimientos y suspensión de espectáculos que prácticamente anulan los ingresos. A ello el viceministro Buitrago dice que teniendo en cuenta que la prioridad es la salud y la vida de los ciudadanos se trabaja en protocolos para algunas actividades.



Los empresarios del sector editorial hablan de pérdidas de $100.000 millones entre lo invertido en la Feria del Libro y por el cierre de librerías. Adriana Romero, del Teatro Nacional, explicó que el presupuesto de funcionamiento depende en un 75 % del producido de su propia taquilla y de continuar la situación la pérdida será enorme, puesto que tiene una nómina de más de 60 empleados, responsabilidades con artistas, cargas comerciales y proveedores. Es una cadena de obligaciones que compromete más de 100 familias.



“Son muchas las empresas de desarrollo creativo, publicitarias, eventos, BTL, freelancers, diseñadores y productores que no ven con claridad cuál es la ruta de acción para encontrar conjuntamente una salida que alivie la crisis por la que atraviesa el sector”, dice por su parte Ximena Tapias, presidenta de la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (Ucep).



Alejandro Camelo, CEO y fundador de #TrabajoSíHay y RP Latam, manifestó que “los desafíos que tienen que enfrentar las agencias y empresas creativas son severos. Hemos visto que la congelación de los proyectos de las agencias y empresas, los problemas de liquidez y la reducción de los fee de las marcas vinculadas a las agencias son las principales causales de los despidos”.



REVISAN LOS PROTOCOLOS



El viceministro Buitrago, explicó que se ha trabajado de la mano de los productores audiovisuales, la Cámara de Comercio de Bogotá y otros aliados, en un borrador de protocolo para la producción audiovisual (cine y televisión), y se esperan comentarios del Ministerio de Salud.



Además, preparó otro relacionado a librerías, producción musical, tiendas de artesanías y de diseño. Igualmente, se está trabajando con el Banco de la República en normas para que operen museos y bibliotecas. Y hay un tercer protocolo que se prepara para más adelante, y es el más atrasado, para eventos públicos con audiencias que requieran hasta 50 personas.