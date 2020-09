Para el software nacional, ellas representan más del 80%

Archivo particular

Las mujeres se abren camino en la industria de software, en donde deben luchar incluso con la percepción de que todos aquellos sectores relacionados con las carreras STEM por sus siglas en inglés (Science, Technology, Engineering, Mathematics) son solo para los hombres.

De acuerdo con Ximena Duque, presidenta ejecutiva de la Federación Colombiana de la Industria de Software y TI (Fedesoft), en la industria el rol de las mujeres tiene un porcentaje bajo de participación por la misma idea.



“Sin embargo, esta es una industria fuerte en conocimiento y donde existe una brecha de 30.000 profesionales para el sector, lo anterior genera que las empresas al momento de contratar no se fijen en el género de la persona sino netamente en sus habilidades o conocimientos”, explicó la directiva.



En la radiografía que hace Duque del panorama nacional, señaló que actualmente hay mujeres líderes de la industria que han ido cambiando esos estereotipos y se encuentran liderando las principales compañías nacionales.



“El sector contrata tanto a hombres como mujeres enfocándose en las habilidades requeridas para el cargo. Sin embargo, existe una brecha salarial por género de un 16%, o así eran las cosas hace dos años, en 2018, de acuerdo con un estudio realizado por TicJob”, agregó Duque.



Uno de los retos que tiene la industria es lograr atraer el talento femenino, “sabemos que las mujeres pueden llegar a jugar un rol muy importante en esta industria, pero primero es necesario que se interesen más por las carreras del sector contribuyendo al cierre de la brecha de talento del sector”, apuntó.



Sin embargo, ha habido un aumento en la cantidad de mujeres que ingresan a la educación superior y consiguen graduarse, pues mientras en 2001, se graduaron unas 80.000 mujeres, en 2018 la cifra ascendió a las 270.000. En el caso de las áreas de ciencia y tecnología, se pasó de 12.092 graduadas en 2001 a 41.547 en 2018.



“La industria está abierta a contratar mujeres, el problema radica en que en los programas de ingeniería de sistemas solo el 12% son mujeres, (el 88% de alumnos de Informática son hombres este dato es de España y Argentina, pero es muy similar a Colombia)”, agregó Duque.



De acuerdo con los datos del estudio de salarios 2019 de Fedesoft, en el 70% de las empresas solo entre 0 y el 25% de los cargos de desarrollo son ocupados por mujeres.



Así que para mejorar y lograr mayor inclusión en estas áreas es importante trabajar en los estereotipos que tienen las carreras, la educación, la formación en estas áreas y promover el alcance de estas disciplinas del conocimiento.



“Al mejorar la formación en matemáticas y en pensamiento lógico, en la educación primaria y media, implementar STEM en colegios para cerrar las brechas, promover el alcance transversal de la tecnología en todas las disciplinas del conocimiento se dará una mayor incursión de las mujeres en estas áreas”, apuntó la directiva.



EJEMPLO EN CASA



El equipo femenino que hace parte de la Federación, es mayoritariamente de hombres, sin embargo, el gremio que lo representa está conformado en un 85% por mujeres y tan solo el 15% de los integrantes de la Federación corresponde al segmento masculino.



Según la actualización del 2019, 1 de cada 40 empresas tiene como CEO o gerente a una mujer. Cabe resaltar que hay 600 compañías afiliadas.



En el caso de la brecha de talento o talento TI en Colombia expresada en géneros, actualmente se calcula que existe una brecha de 30.000 profesionales en el sector.



“Sin embargo, lo que hemos identificado es que este sector no genera una brecha que sea en género, por el contrario buscan contratar a la persona que tenga las habilidades necesarias sin importar el género”, destacó Duque.



Además, agregó que en Fedesoft, en los últimos 5 años ha sido siempre constante en el porcentaje de mujeres que lo compone, “se ha mantenido entre un 85% y 90% durante los últimos 5 años”, señaló.



Tener programas de inclusión junto con directrices gubernamentales o iniciativas privadas de empresas del sector hace la diferencia, por ejemplo Huawei, con “semillas para el futuro”, un programa que busca darles oportunidades a los jóvenes para obtener ciertas herramientas y conocimientos que no se encuentran en las universidades, para ingresar a las empresas y tener un valor agregado en estas capacidades.



En el caso de Fedesoft, están creando una red de trabajo con universidades de América Latina para promover la carrera en mujeres y a través del Concurso Nacional de programación ofreciendo cursos gratuitos a colegios, motivando así a las niñas a aprender a programar y entender cómo la tecnología puede mejorar su entorno.



Google, por su parte del 7 al 11 de septiembre, ofrecerá 6 capacitaciones sobre temas de empoderamiento y manejo de negocios, exclusivamente para mujeres y así brindar herramientas que se enfoquen hacia el desarrollo de potencial de negocio, protección de datos y seguridad y desarrollo de habilidades digitales.



Del mismo modo, habrá un panel de discusión en torno a los retos y las oportunidades en el contexto de la covid-19.