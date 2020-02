Para analistas, expectativa del Banrep en inflación es muy optimista

El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, dijo que para el cierre de este año se proyecta una inflación de 3,1%, dato ligeramente superior de lo que se había estimado en el informe de política monetaria presentado en octubre (3%). Además, indicó que el pronóstico del IPC de alimentos ya no sería de 2,6%, sino de 2,8% y el de los regulados pasaría de 3,8% a 4,3%.



(Colombia apuesta por lograr meta de inflación de 3% al cierre de 2020).

En línea con los datos entregados, el directivo dijo que estos podrían variar. “Hay incertidumbres nuevas, vamos a ver qué pasa con el virus de China (...) Todavía sabemos poco sobre qué implica, excepto que se ha propagado rápido. En todos los bancos centrales se están preparando medidas si llegan estos choques”.



A pesar del aumento de la proyección del Emisor, según analistas, la cifra continúa siendo muy optimista, pues el mercado estaría esperando una inflación entre 3,3% y 3,4% para 2020.



(El país empieza el año con una inflación de 0,42%: Dane).



De acuerdo con Juan David Ballen, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa, “aunque el Emisor aumentó su proyección sigue estando por debajo de las expectativas del mercado (...) Hay temas importantes, estamos esperando si en febrero las heladas generan algún tipo de choque de precios en los alimentos y tal vez el incremento del pasaje de TransMilenio haga algún ruido este mes, pero nuestras proyecciones es que desde abril comience a descender la inflación hasta llegar a niveles de 3,3%”.



Por su parte, Daniel Escobar, experto de mercado, dijo que la expectativa del IPC para el cierre de este año es de 3,25%.



(Inflación en 2019 estuvo en el rango meta del Banco de la República).



“El ajuste del Banco probablemente está incorporando riesgos desde el punto de vista de depreciación del tipo de cambio que surge de ese déficit externo de Colombia y que no va a bajar de 4% este año tampoco a menos de que tengamos una sorpresa favorable en temas deprecios del petróleo”, agregó.



Para Wilson Tovar, gerente de investigaciones económicas de Acciones y Valores, la inflación cerraría este año en 3,14%.



Respecto al ajuste del Emisor, Tovar dijo que este “ha incorporado la información reciente. Por ejemplo, veníamos de una tasa de cambio de $3.250 a comienzos de enero y hemos llegado a $3.450 en febrero. Sin embargo, no se puede garantizar que necesariamente ese incremento va a pegarle a la inflación, pero si se mantuviera en un rango superior a los $3.400, indiscutiblemente parte de ese efecto debería verse trasladado en los precios de la canasta familiar”.



Por último, Camilo Pérez, gerente de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, dijo que “no es muy significativo el ajuste (...) creo que hay otros temas más relevantes del informe. En octubre decían que iban a dejar quieta la tasa de interés, ahora dicen que coinciden con el consenso de analistas en que se presente un aumento de la tasa en 2020”.



HAY PREOCUPACIÓN POR EL DÉFICIT DE LA CUENTA CORRIENTE



Juan José Echavarría también advirtió, durante la presentación del informe, que el déficit de la cuenta corriente continúa siendo preocupante, a pesar de que en el mediano plazo este es manejable dado los flujos de inversión extranjera.



De acuerdo con el Gerente del Emisor, el año pasado el dato de la cuenta corriente habría cerrado en -4,3% y para 2020 incrementaría a -4,4%, siendo una cifra alta comparada con otros países de la región.



Bajo este contexto, Echavarría recordó que luego de haber iniciado la caída de los precios del petróleo en 2015 el déficit de la cuenta corriente del país se ubicó en -6,3%, dato que logró recuperarse hacia 2017 al registrar -3,3%. Sin embargo, desde entonces la cifra no volvió a ajustarse, sino que comenzó a subir.



A renglón seguido mencionó que las exportaciones a noviembre disminuyeron 0,71%, sin contar el mercado venezolano, ni los productos básicos. Además, dijo que las importaciones de bienes intermedios y de capital han venido aumentando en el mismo periodo en mención en 6,4% y 13%, respectivamente.



Sobre otros asuntos, el directivo dijo que otro tema que preocupa en la economía es el desempleo, esto a pesar de que la economía tiene un buen ritmo, respecto a otros de la región. Aquí fue enfático al decir que hay que ser más cuidadosos con las medidas que se toman respecto al aumento del salario mínimo más allá del dato de la inflación y productividad, el incremento de los parafiscales, y las propuestas de primas adicionales. “En economía no hay nada gratis, cuando uno hace eso, aumenta el desempleo”.