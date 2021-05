Reporte del estado de la movilidad en Bogotá

A pesar del que el Gobierno retiró el proyecto de ley de reforma tributaria en el Congreso, Bogotá vive una nueva jornada de manifestaciones en distintos puntos de la ciudad.



A esta hora, taxistas adelantan plan tortuga, estaciones de TransMilenio permanecen bloqueadas y se registran plantones en diferentes vías.



Caravanas de taxistas con banderas de Colombia se tomaron algunas de las avenidas de Bogotá para manifestarse contra un proyecto de ley que reglamenta las aplicaciones digitales de transporte de pasajeros, iniciativa que sin embargo ya fue rechazada por el Congreso.

Las mayores concentraciones de taxistas comenzaron en los barrios bogotanos de Tunjuelito y Puente Aranda, en el sur de la ciudad, así como en Suba y en la Calle 170, en el norte, donde ocasionaron atascos en el tráfico pero de manera pacífica por múltiples manifestaciones de (conductores de) volquetas, taxistas y (la) continuidad del paro nacional".



Según la alcaldesa, el 25 % del sistema de autobuses públicos Transmilenio "no puede operar por destrucción vandálica de 41 estaciones" durante los desmanes que siguieron a las protestas del fin de semana contra la reforma tributaria.



Siga acá el estado de la movilidad en la ciudad.



4:45 p.m.



A esta hora se presenta manifestación en la av. Cali con av. Villavicencio. Se genera afectación de la calzada.



4:35 p.m.



En el momento se deja de atender la alimentación en el Portal Tunal



4:25p.m.



Se realiza cierre vial en la av. Circunvalar con calle 26, sentido Sur-Norte, por manifestación presentada en la U. Distrital sede la Macarena.



4:04 p.m.



Continúa manifestación sobre la calle 26 con carrera 40, sentido Occidente-Oriente. Se genera afectación total de la calzada.





3:47 p.m.



Se presenta manifestación en la Autopista sur con calle 63 Sur. Se genera afectación total de la intersección.



Autoridades acompañan.





3:28 p.m.



Por manifestaciones ajenas a la operación en la Autopista Sur con calle 59 sur, se dejan de atender:



Tachuela redondaBosa

Tachuela redondaDespensa

Tachuela redondaLeón XIII

Tachuela redondaTerreros

Tachuela redondaAlimentación Portal Sur

Tachuela redondaRuta circular San Mateo



3:00 p.m.



Se presenta manifestación en la calle 26 con carrera 68, conductores de vehículos tipo grúa se desplazan hacia el Oriente. Se genera afectación de la calzada lenta.



#TMahora (2:50 p.m.)



Por manifestaciones ajenas a la operación a la altura de la calle 72, no se tiene paso de la flota en la Tronca Caracas sentido sur-norte pic.twitter.com/9Evm7BvG4k — TransMilenio (@TransMilenio) May 3, 2021

11:54 a.m.



En el momento se presentan retrasos en la operación en la Troncal NQS Sur desde la altura de la estación SENA. Invitamos a nuestros usuarios a salir con tiempo hacia su lugar de destino.



10:45 a.m



Avanza al oriente movilización de taxistas por la calle 26 a la altura de la carrera 68, generando afectación vial de un carril.



10:15 a m.



Por manifestación en la calle 170 con carrera 9, se cancela servicio alimentación del costado occidental del Portal Norte. Solo se mantienen las rutas Jardines, Mirandela y San José.

10:15 a.m.



​A esta hora en el sur de la ciudad TransMilenio ha dejado de operar en la estaciones Socorro, Consuelo, Molinos y Portal Usme. En el norte, por manifestación al costado occidental del Portal Norte se canceló el servicio de alimentación. Solo se mantienen las rutas Jardines, Mirandela y San José.



8:15 a.m.

​

La Secretaría de Movilidad reporta que los siguientes corredores viales presentan afectaciones:

​

- Av. Caracas con calle 51 sur

- Av. Boyacá con calle 71 sur

- Av. Ciudad de Cali con calle 62 sur

- Av. Suba con calle 99b

- Portal Tunal

- Vía La Calera (Hollywood)

- AutoNorte con calle 160



8:00 a.m.



​Desde muy temprano en Usme se han registrado bloqueos de vías por el gremio de camioneros. Esto ha causado afectaciones en los servicios de alimentación en los portales Tunal y Usme.



