¿Cacerolazo o marchas? Así será la nueva jornada de protesta

Para este martes 21 de enero está programado un ‘Cacerolazo’ en las principales Plazas del país a las 5 de la tarde como parte de las actividades de protesta del Comité Nacional de Paro.



(Con pliego desactualizado y sin diálogos regresan las marchas al país).

Aunque en redes sociales se habla de movilizaciones y hay temor por posibles bloqueos viales, Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) y Nelson Alarcón, presidente de Fecode, aclararon que se trata de una manifestación pacífica en un solo punto de las ciudades y no se tienen contempladas movilizaciones.

#Agenda

El Comité Nacional de Paro convoca al gran Cacerolazo Nacional contra el #PaquetazoDeDuque



🗓 21 de enero 2020

🕑 5:00 pm

📍 Bogotá: Plaza de Bolívar pic.twitter.com/yW6tDfstpy — CUT Colombia (@cutcolombia) January 15, 2020

“Convocamos a un cacerolazo a las 5:00 de la tarde en la Plaza de Bolívar para llamar la atención y reivindicar el derecho a la vida, pero no estamos convocando ni a bloqueos ni a nada de eso”, manifestó Gómez.



(Tensiones y protestas sociales en la región no terminarían pronto).



Por su parte, Alarcón también remarca que se trata de una jornada de ‘cacerolazo’ para que el Gobierno escuche sus peticiones, que aún no han sido atendidas.



El Comité de Paro tiene programadas reuniones el próximo 30 y 31 de enero con unos 1.600 delegados de sindicatos de todo el país para definir la agenda de marchas y protestas para este año.