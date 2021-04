Programe su viaje con tiempo: así está la movilidad por nuevas marchas

Tras la masiva manifestación del pasado miércoles, en la que se marchó contra la reforma tributaria propuesta por el Gobierno nacional, el asesinato de líderes sociales y las deficiencias en atención en salud, entre otros temas, el Comité Nacional de Paro convocó hoy una nueva jornada de movilizaciones.



Siga acá el minuto a minuto de la nueva jornada que avanza en el país y que registra afectaciones vales el algunos corredores viales.



12:48 p.m.



En estos momentos se dejan de operar las estaciones TransMilenio:



ChinchetaSan Victorino

ChinchetaSan Diego

ChinchetaLas Nieves.



11:40 a.m.



Desvíos en la operación de TransMilenio en Bogotá

En estos momentos se presenta una movilización ajena a la operación en la Cra.7 con calle 36, sentido norte-sur, flota dual lleva a cabo desvío por calle 39 al occidente para tomar carrera 13 al sur y retomar calle 24 al oriente con acompañamiento de policía.



11:20 a.m.



Programe sus viajes porque hay cierres y pasos restringidos en algunas vías



Cierre total de la vía Armenia- Zarzal en ambos sentidos, kilómetro 20, sector Corozal debido a manifestaciones.



Cierre total de la vía Bogotá- Manizales. La misma situación se presenta en la vía Fresno- Mariquina, en ambos sentidos.



Vía Cali – Ipiales: Paso restringido por mantenimiento vial sector Las Yescas. Paso a un carril por deslizamiento sector El Palmar km 19+900. Paso a un carril por deslizamiento sector La Esperanza km 34+400.



Bucaramanga - Bogotá: hay paso alternado.



10:50 a.m.

Cacerolazos y manifestaciones en Cali

Pese a la medida del toque de queda en la ciudad de Cali, en algunos puntos ya se registran concentraciones protestando en contra de la reforma tributaria.



10:40

Bloqueos en la vía Facatativá - Bogotá

Durante la mañana algunos manifestantes bloquearon el paso en esta vía. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, informó que enviaron miembros de la Policía para abrir, ya que no se estaba permitiendo el "paso del oxígeno para los enfermos de cuidado intensivo del Hospital San Rafael. Se está atentando contra la vida de los cundinamarqueses de ese hospital", aseguró minutos antes de la habilitación del paso.





9:20 a.m.

En Bogotá, manifestaciones empiezan a las 10:00 a.m.

Se espera que los manifestantes se reúnan en el Parque Nacional y el Parque de los Hippies. Según lo difundido en redes sociales, el plan es desplazarse hacia la Plaza de Bolívar, el sitio donde se congregó la mayoría de manifestantes ayer.



16 estaciones de Transmilenio están sin servicio.



8:17 a.m.

Plantones en dos puntos del Valle del Cauca

Con banderas y ollas, alrededor de 15 personas realizan en la mañana de este jueves bloqueos intermitentes en la vía que de Cali conduce a Buenaventura, en el Valle del Cauca.



Los bloqueos se registran en el kilómetro 24+800, sector San Marcos y Siete Curvas, jurisdicción del municipio de Vijes.



Además, autoridades registran intentos de bloqueo en la salida de Cali hacia Yumbo, en ambos sentidos.