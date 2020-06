Parques dependen de apertura de transporte por carretera

A pesar de que todo el sector turismo atraviesa una difícil situación, cada destino depende de sus propias particularidades al momento de pensar en una reapertura.



(Lea: Las claves para mantener al sector turismo en tiempos del coronavirus)



En este sentido, mientras que el transporte aéreo es fundamental para lugares como la Costa Caribe, en otros el foco de turistas se concentran en los departamentos fronterizos.



(Lea: Los comerciantes que podrán terminar arriendos sin pagar toda la multa)



Esta es precisamente la realidad de algunos parques temáticos del país, para los cuales el tránsito de personas nacionales por el territorio es elemental.



(Lea: Turismo: con múltiples respaldos en seguridad)



“Entre el 60% y el 65% de nuestros turistas son de Bogotá y Cundinamarca, más o menos 15% l son de los Santanderes y otro 15% de Antioquía y el resto del resto del país. Entonces, mientras no haya transporte intermunicipal nosotros no tenemos nada que hacer”, manifiesta Óscar Jairo Orozco, gerente del Parque Temático Hacienda Nápoles en Doradal, Antioquia.



Y es que así como en otros negocios, durante el tiempo que va del confinamiento, e incluso desde antes de decretarse las restricciones, los parques han tenido que mantener sus costos de operación sin facturar un solo peso.



“Es una situación que cada vez se pone más crítica, recordemos que desde el 26 de marzo tenemos todos los negocios totalmente cerrados y aún no hay una fecha clara de cuándo va a ser el reinicio de nuestras operaciones”, resalta Ángela Díaz, presidenta de Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (Acolap).



De acuerdo con una encuesta realizada por el gremio a sus afiliados, las nóminas de estos negocios se han visto afectadas en cerca de un 40%.



El turismo, que venía no solo con un importante crecimiento durante el 2019, sino que también arrancó con fuerza este año, tuvo que parar en seco por la pandemia. Así, por primera vez en 25 años el Parque del Café en el Eje Cafetero se enfrenta a un cierre.



“Nosotros somos uno de los parques más visitados en Colombia, somos el octavo en número de visitantes de Latinoamérica y estamos generando más de 700 empleos, entonces somos un gran dinamizador para la economía del Quindío”, resalta Pedro Nel Salazar, gerente general. Este atractivo tuvo el año pasado más de 900.000 visitantes, pero desde el 16 marzo está sin funcionar.



PROTOCOLOS



Una vez el Gobierno Nacional autorice que puedan operar los parques estarían listos para empezar. Como ellos mismos lo manifiestan, en el tiempo que llevan cerrados su atención se ha fijado estrictamente en la capacitación virtual de sus colaboradores y en la adaptación de los espacios con los protocolos de bioseguridad correspondientes para una posible reapertura.



“Nosotros somos el parque más grande del país y el continente. Tenemos 1.300 hectáreas, casi 2.000 cuadras, entonces por espacio no tenemos problema, además porque casi todo el mundo hace el tránsito en el parque en su carro o en su moto”, resalta el gerente del Parque Temático Hacienda Nápoles.



No obstante, este parque que recibió entre 10.000 y 12.000 turistas el año pasado viene desarrollando estrictas estrategias para mitigar el riesgo de contagio. “Al ingreso hay que hacer desinfección de los vehículos, después los protocolos para toma de temperatura y para la taquilla, aunque vamos a tratar en lo posible de vender a través de la página, pero mucha gente llegará a comprar en taquilla y eso ya tenemos implementado.



Asimismo hemos presentado protocolos para las zonas acuáticas, los restaurantes, los baños, y las duchas”, resalta Orozco.



En el caso del Parque del Café la adecuación se realiza, teniendo en cuenta los ejemplos de las aperturas en otros lugares del mundo. Pedro Nel Ospina manifiesta que en conjunto, con la Asociación internacional de parques, se viene trabajando en protocolos similares a los de los parques de Disney y Universal Estudios.



“Nosotros podríamos operar con todas las normas de seguridad con una capacidad del 35% sin ningún problema”, destaca. Asimismo, hace referencia a que este atractivo en particular cuenta con 57 hectáreas compuestas además de las atracciones, por el desarrollo de actividades relacionadas con el café y los senderos.



Pero es que a pesar haber radicado sus protocolos en el Ministerio de Salud el problema de fondo sigue siendo el del transporte. “Tanto el transporte intermunicipal como el aéreo son la base fundamental para la reactivación de toda la cadena turismo.



Necesitamos que los colombianos vuelvan a circular libremente por el país”, resalta la presidente de Acolap.



OTROS SECTORES



Como lo expresó Gustavo Toro, (Cotelco), las ayudas anunciadas recientemente por el Gobierno como la exención de algunos impuestos al sector, son importantes, pero la activación real del turismo se daría luego de la conectividad aérea y terrestre.



Cabe resaltar que toda la cadena se relaciona entre sí, pues espacios como los parques también sirven como alojadores de turistas.



“En Puerto Triunfo antes del Parque, estaban registrados 13 hoteles y al finalizar el año pasado el registro era de 68. Eso, sin contar ahí casa fincas que hay en cantidades. En Doradal está California, una de las parcelas más grandes de Colombia y allí hay por lo menos un 20% de finca-hoteles”, anota Orozco.



El Parque Temático de la Hacienda Nápoles terminó hace poco su sexto hotel, por lo que los empresarios no solo están afectados por los ingresos que dejaron de percibir por entradas a los parques, sino también en los de hotelería.